Primeira-dama promove integração de crianças de abrigo com PMDF

CB Correio Braziliense

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMDF recebeu as crianças do Instituto Carinho de Ceilândia Norte - (crédito: Divulgação/PMDF)

Nesta quarta-feira (24/2), crianças que vivem no Instituto Carinho, em Ceilândia Norte, conheceram o trabalho realizado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal. A iniciativa foi uma ação da primeira- dama do DF, Mayara Noronha Rocha, com o objetivo de mostrar as atividades desenvolvidas pela corporação e promover a integração com a criançada.

A visita reuniu 15 crianças do Instituto Carinho, na faixa etária de 2 a 16 anos, além de seis colaboradores da instituição. Durante a integração, eles seguiram as normas para evitar os riscos da contaminação pelo covid-19, com o uso de máscaras e de álcool em gel.

As crianças do abrigo conheceram o Centurion II, o veículo blindado da operação de choque, o ônibus utilizado para o transporte da tropa e os equipamentos que são usados dentro das viaturas do Patamo, como capacete, escudo, perneira, bastão, armamento e munições.

A primeira-dama destacou a importância da visita para o bem-estar das crianças abrigadas no Instituto Carinho. Segundo ela, desde o início da pandemia, eles não estão fazendo qualquer atividade externa, passeios ou visitas, como acontecia antes. "Proporcionamos um momento de diversão e alegria para essas crianças, além da oportunidade de convivência", disse Mayara.

Cães treinados

Durante a segunda etapa da visita, os cães do Batalhão de Policiamento fizeram a alegria da criançada, com as demonstrações das habilidades deles. A corporação abriga 44 animais, que são treinados para a busca e captura de fugitivos no mato, detecção de drogas, armas e explosivos.

Para o comandante-geral da PMDF, Julian Rocha Pontes, "é uma ação importante para desmistificar na sociedade a ideia de que a polícia só prende". Logo após as apresentações, as crianças foram convidadas para fazer carinhos nos cães, sob a supervisão dos cuidadores.

Para completar a tarde festiva, a criançada recebeu saquinhos de guloseimas dos integrantes da corporação. "Esse tipo de visita me lembrou a minha infância e me trouxe muita alegria. Foi uma tarde gratificante, que injetou combustível para continuarmos trabalhando nas pautas da primeira infância", disse Mayara Rocha.

Com os olhos lacrimejando, a vice-presidente do Instituto Carinho, Ana Laura Mazzee, conta que "as crianças sempre sonham em ser policial, por isso fiquei emocionada ao ver a carinha de felicidade delas, participando de tudo. Foi uma experiência única".

Com informações da Agência Brasília.