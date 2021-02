Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Agora, a vacinação de idosos será feita somente por agendamento - (crédito: Jhonatan Ribeiro/Sejus-DF)

Vacinação - Alguns postos de vacinação amanheceram sem doses da vacina nesta quinta. O programa de imunização será retomado nesta sexta, mas, a partir de agora, o agendamento para a vacinação será obrigatório. Segundo o secretário de Saúde, cerca de 15% dos vacinados no DF são de Goiás e um total de 20% dos vacinados na capital federal são de outros Estados.

Doses da vacina - As 11 mil doses da CoronaVac devem chegar apenas em março, segundo o governador Ibaneis Rocha.

Casos - O DF teve registro de mais de 1,3 mil novos casos em um dia nesta quinta, maior alta do ano. Segundo o clínico geral e coordenador do pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia, Luciano Lourenço, pacientes de covid-19 vêm reclamando de sintomas atípicos. O DF registrou aumento em mais de 60% no número de casos, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde.

Gestão - Prefeitos do Entorno pediram união ao GDF no combate à pandemia durante reunião entre gestores das cidades e a Secretaria de Saúde do DF. Durante a reunião, ficou decidido que recursos e leitos do Entorno serão transferidos para o DF.

Presídios - A Papuda suspendeu as visitas em alguns blocos do complexo penitenciário após constatar o aumento de presos infectados.