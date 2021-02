CB Correio Braziliense

A CUFA (Central Única das Favelas) e o Impulsione com Facebook estenderam o programa de capacitação em marketing digital gratuito, voltado para vendas, criado para incentivar empreendedores moradores de favelas e periferias a usarem as redes sociais a favor dos próprios negócios. Os interessados podem se inscrever pelo link tinyurl.com/h695fw33, até domingo.

Pela internet

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Inscrições pelo site www.ev.org.br.

Inglês

A Casa Thomas Jefferson oferece aos estudantes uma nova opção de aprendizado. Por meio de aulas digitais, crianças e adolescentes de 3 a 14 anos podem ter contato com a língua inglesa no programa Bilingual Adventure. Crianças de 3 a 6 anos assistirão a aulas de uma hora e meia, e alunos de 7 a 14 anos terão encontros de duas horas. Tutores e interessados podem participar das reuniões informativas do programa, sempre às 19h, por meio da plataforma Zoom, a partir de segunda-feira. Informações: thomas.org.br.

Cursos superiores

A Universidade Corporativa da Associação Brasileira de Advogados (Uniaba) abriu inscrições para três cursos superiores: gestão pública, gestão de recursos humanos e recuperação judicial. A instituição de ensino, em Águas Claras, também disponibiliza opções de extensão em diferentes áreas do direito. É possível se inscrever para o vestibular agendado pelo site www.fac-ed.com. Informações pelos telefones 3328-2898 e 9.9635-3595 ou pelo e-mail contato@aba.adv.br.

Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido YouTube, Câmera e Ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.

Homeopatia

O Curso de Formação Terapeuta Homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, realizadas sempre no quarto sábado de cada mês, tiveram início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 9.8502-2026 ou caminhosalternativos.org.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Sommelier de vinhos

A profissão de sommelier de vinhos — responsável por executar serviços especializados de vinhos em empresas, eventos gastronômicos, no ramo da hotelaria, em restaurantes, supermercados e enotecas — tem ganhado espaço no Brasil. Com foco nisso, a Del Vino Wine Academy oferece curso intensivo para quem deseja se profissionalizar na área. As aulas ocorrem de 5 a 7 de março, na Logo Aceleradora, no Núcleo Bandeirante (SIBS, Quadra 2). As atividades contarão com nove módulos diferentes para capacitar os alunos. Inscrições: tinyurl.com/3y5f3byv.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9.9993-8117.

Transações imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações pelos telefones 3352-6527 e 3218-8330 ou pelo WhatsApp 9.8597-1252.

Outros

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 9.9970-1366.

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Escuta ativa

Todas as segundas-feiras, a partir das 20h, ocorre a Roda de Conversa Virtual, em grupo, para compartilhar vivências e melhorar sua escuta e diálogo nas relações. Informações: 9.99743647 (Patrícia Braga).

Graduação

O câmpus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou processo seletivo para ingresso nos cursos superiores de tecnologia em gestão pública, tecnologia em sistemas para internet, licenciatura em dança e tecnologia em eventos, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As inscrições vão até domingo, por meio do Sistema de Processo Seletivo do IFB. O início das aulas está previsto para 1º de maio.

Prêmio TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está com inscrições abertas para o 1º Prêmio Ministro Cernicchiaro Concurso de Monografias, promovido por meio da Escola de Formação Judiciária. Com o tema Seja protagonista da inovação no Judiciário, a premiação visa estimular a apresentação de ideias e contribuições de profissionais do sistema de Justiça ou estudantes sobre os temas propostos, visando o desenvolvimento de soluções e pesquisas que possam gerar resultados positivos na prestação jurisdicional. As inscrições vão até 12 de março pelo link tinyurl.com/premiotjdft.

Desligamentos programados de energia

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta Norte: Condomínio Beija Flor; chácaras Mauricio, Chiara, Flor, Jatobá, Mel, Cambaxirra e Canaã II, das 7h50 às 13h.

PLANALTINA

Núcleo Rural Pipiripau: Chácara 17, das 8h40 às 16h.

SOBRADINHO

Condomínio Nova Colina: conjuntos A, K e L; BR-020, Km 11, Condomínio Bom Jesus; Área Especial 11, Chácara 19, Lote 21, das 8h40 às 16h30.

Destaques

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9.8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Exposição

A 1ª Mostra de Arte 2021, na galeria do Sesc do Setor Comercial Sul (Qd. 2, Ed. Presidente Dutra), vai até domingo. A exibição inclui 19 gravuras de autoria de um dos mais conhecidos artistas contemporâneos da capital federal, Ralfe Braga. As obras, produzidas em diversos tamanhos e formatos, compreendem um período bem recente e de muita produtividade na vida do autor. Com entrada gratuita, a exposição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Todas as obras estarão à venda, pelo link da loja on-line: bit.ly/2Lkqa2i. Informações: 9.8409-4642.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Águas de fevereiro

Março ainda não chegou, mas as chuvas têm sido uma constante na rotina dos brasilienses. Nem as nuvens carregadas, porém, são capazes de tirar a beleza do céu da capital.

Grita geral

GAMA

REPARO DE POSTES

O militar Táliton Oliveira, 54 anos, entrou em contato com a coluna para reclamar do estado dos postes de iluminação da rua 10MA, Chácara nº 9, do Setor Oeste do Gama. “Coleciono protocolos de solicitação de reparo dos postes de iluminação pública da rua onde resido, que são de responsabilidade da CEB. Em todas as solicitações, o prazo de reparo é de até 24h. Porém, até hoje, não houve o serviço e nenhuma resposta de quando será feito, sendo que pago a taxa de iluminação pública todos os meses”, reclamou o morador.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que a demanda foi encaminhada para a equipe de manutenção e que irá atuar na questão o mais rápido possível. “Também iremos averiguar porque os protocolos não foram atendidos. As equipes de iluminação pública da CEB atuam 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender as demandas da população do Distrito Federal”, respondeu a instituição.

ÁGUAS CLARAS

VAZAMENTO DE ESGOTO

O bancário Román Dario, de 48 anos, procurou o Correio para reclamar do vazamento de esgoto da tubulação que fica próxima ao posto de combustível da Avenida Castanheiras, ao lado da Uniplan. Segundo o morador, o problema vem sendo agravado por causa do período de chuvas. “Há cerca de seis meses, o esgoto escorre pelas calçadas e ruas e vai parar o córrego que fica dentro do Parque Ecológico de Águas Claras, algo que caracteriza crime ambiental”, contou.

» A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), por meio de sua Ouvidoria, informou que foi realizada, na terça-feira, a substituição de um trecho de rede de esgoto para melhoria do sistema no local. “Com isso, pretendemos sanar de imediato os problemas relatados. À oportunidade, reforçamos que a companhia se mantém à disposição de toda a comunidade do DF para o recebimento de demandas por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, pelo telefone 115, pelo aplicativo para dispositivo móvel da Caesb e pela Agência Virtual, no site www.caesb.df.gov.br”, acrescentou a Caesb.