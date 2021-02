Capital S/A

CB Correio Braziliense



Experimente novas receitas, aprenda com seus erros, não tenha medo e, acima de tudo, divirta-se

Julia Child

Na melhor idade para empreender

Quem conhece Dona Ana, estudante de cozinha do Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Riacho Fundo, de 67 anos, já experimentou suas delícias. Ela é exemplo entre os colegas e uma sumidade quando o assunto é confeitaria e panificação.

Antes da pandemia, mantinha uma produção intensa na área de confeitaria, com bolos decorados para festas; mas, com o isolamento social, as demandas diminuíram e, atualmente, ela voltou seu negócio à produção de pães artesanais.

A receita do carinho

São inúmeras receitas, que vão desde o uso de produtos orgânicos até integrais, com fermentação natural, sem conservantes e zero lactose. Pães caseiros fresquinhos, nas opções tradicional e integral, sempre com carinho e cuidado, são entregues em casa.



“Sempre gostei dessa área de gastronomia. Quando me aposentei, decidi fazer bolos e doces para a família. Com o incentivo deles, acabei ampliando os trabalhos para fora e consegui conquistar uma nova renda financeira” conta.

Eleição drive-thru

A eleição para a presidência da Fecomércio no DF ocorrerá na próxima sexta-feira. O voto terá de ser presencial. Os 27 diretores da entidade deverão comparecer à sede, no Setor Comercial Sul, para registrar a escolha. Visando à saúde dos eleitores, será possível votar de dentro do carro.

Em campanha

Os candidatos estão em campanha, conversando com as lideranças da Fecomércio para conquistar votos. São necessários 14 para a vitória. O empresário José Aparecido, à frente do Sindicato das Papelarias, tem como argumento a sua experiência no setor.

“Tenho profundo conhecimento do sistema de ponta a ponta, com 17 anos de atuação na entidade”, afirma. Desde 2014, é o vice-presidente administrativo e já fez parte do conselho fiscal da CNC, além de ser conselheiro do Sesc e do Senac nacional e local.

Continuidade ao legado

Aparecido defende uma nova gestão que garanta estabilidade. “Farei uma administração totalmente compartilhada com a diretoria. Quero garantir a todos os colaboradores da Fecomércio, do Sesc e do Senac tranquilidade. E também dar continuidade aos bons projetos encaminhados pelo Chico Maia”, ressaltou.

Nova sede para o Sesc

Um almoço, ontem, oficializou o apoio do presidente em exercício da Fecomércio, Edson de Castro, a José Aparecido. Ele aponta ser importante dar prosseguimento a projetos deixados por Francisco Maia. Entre eles, destaca a nova sede do Sesc em Brasília, na orla do Lago, próximo à Ponte JK, que vai ser um centro de capacitação profissional e também um polo de lazer e cultura para atender ao público.

MEIs: Entrega de declaração de faturamento à Receita

Microempreendedores Individuais (MEIs), aqueles que faturam até R$ 81 mil por ano e estão devidamente registrados no Simples Nacional, têm até 31 de maio para entregar a Declaração Anual de Faturamento (DASN – SIMEI) referente a 2020.

O documento é uma obrigação que deve ser entregue anualmente à Receita Federal. O Sebrae no DF oferece apoio aos empresários nessa tarefa. A instituição tem orientado os microempreendedores, por meio de seus canais e soluções, no preenchimento da declaração.

Agendamento

Os interessados podem entrar em contato com o Sebrae pela Central de Atendimento, no telefone 0800 570 0800. É possível agendar uma orientação remota ou presencial com colaboradores da instituição.

Para ser atendido, o MEI não pode ter pendências ativas com o Simples Nacional e deve portar o faturamento anual de sua empresa em 2020, o CNPJ e, caso possua, as informações referentes ao seu empregado.