Aplicações só por agendamento

CB Correio Braziliense

No Distrito Federal, tornou-se obrigatório marcar data, hora e local para a imunização contra a covid-19, seja para a primeira dose ou para o reforço. Com o direcionamento da população ao site exclusivo para agendamento (leia Tira-dúvidas), o público pode escolher a modalidade de preferência — salas de vacina ou postos drive-thru — e imprimir o comprovante com os dados pessoais. Desde as 16h de ontem, o sistema — que antes estava disponível apenas para marcação da segunda aplicação — ficou aberto para todas as pessoas que fazem parte do público prioritário.

Nas primeiras horas, mais de 2 mil pessoas fizeram agendamento. No entanto, entre a tarde e a noite de ontem, o site ficou fora do ar por cerca de duas horas e apresentou instabilidades ao longo do dia. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que isso ocorreu devido à grande demanda de acessos simultâneos. “A área técnica da pasta tem realizado ajustes no sistema e monitorado a situação”, afirmou a pasta, em nota.

Por enquanto, no DF, podem se vacinar: profissionais da saúde pública e privada; indígenas aldeados; idosos com mais de 60 anos internados em instituições de longa permanência; idosos em home care; pacientes do Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad); pessoas com deficiência institucionalizadas; e idosos a partir de 76 anos. Apenas o atendimento de servidores da saúde continuará sem agendamento, nos respectivos locais de trabalho.