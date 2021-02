Toque de recolher deve durar pelo menos 14 dias, diz Ibaneis

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O toque de recolher no Distrito Federal vai durar ao menos 14 dias, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB). O decreto que regulamenta as medidas de restrição será publicado ainda nesta sexta-feira (26/2), mas o chefe do executivo local adiantou que as fronteiras com os municípios do Entorno seguirão abertas, por enquanto.

As declarações foram dadas em entrevita à CBN na manhã de hoje. As restrições entram em vigor na próxima segunda-feira (1º/3) e devem contemplar ainda, segundo o governador, a retomada do teletrabalho na administração pública; fechamento de bares e restaurantes e o cancelamento das aulas presenciais na rede pública de ensino, conforme divulgado na noite de quinta-feira (25/2), pela Secretaria de Educação.

Escolas particulares

Sem entrar em detalhes, Ibaneis adiantou que avalia se há necessidade de restrição também para as escolas privadas. Até o momento, as instituições particulares estão autorizadas à oferecer as duas mudalidades: remoto e presencial.

Já as igrejas e templos religiosos continuarão a funcionar normalmente por estarem incluídos na categoria de serviços essenciais.

que igrejas e templos religiosos continuarão a funcionar normalmente por estarem incluídos como serviços essenciais.