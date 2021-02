CB Correio Braziliense

CURSOS

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte. A professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos e adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Indústria cultural

A Associação Artística Mapati (Aama), em parceria com o Festival Bocadim, lança novo bloco de oficinas gratuitas do programa Profissão Arte. Estão disponíveis cursos rápidos de preparação e profissionalização para jovens que pretendem ingressar no mercado produtivo da cultura. As aulas ocorrem neste mês e atenderão, prioritariamente, pessoas com mais de 18 anos, familiares de cidadãos em privação de liberdade — do sistema prisional e/ou socioeducativo —, assim como a comunidade LGBTQIA+. Informações: bit.ly/3afX9gy.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital, no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50, a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: bit.ly/2Z3cdZC.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.



OUTROS



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Cibersegurança

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promoverá webinar que explorará as dimensões da soberania digital e da Cibersegurança dos países do Brics. As perspectivas desenvolvidas pelos integrantes do bloco e seu papel no fomento de meios alternativos para abordar o tema também estão em pauta no encontro. O evento virtual ocorrerá entre 10h e 11h30 de hoje. Inscrições: evento.fgv.br/cybersecurity_26/.



Compositores

O concurso Primeiro, a Poesia promete dar visibilidade a artistas e compositores do Distrito Federal. Para participar, o interessado deve se inscrever, até 1º de março, pelo link: primeiroapoesia.com.br. Em tempos de pandemia, o concurso teve de se adaptar a um novo formato. Por isso, as seletivas ocorrerão de forma virtual, com votação popular.



Pesquisa e extensão

O Instituto Federal de Brasília — Campus Ceilândia realizará a quarta edição do evento Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão (Ceinepe), em 2 e 4 de março. Essa será uma edição especial, que vai acontecer completamente de forma remota, on-line. O evento, sob a modalidade de jornada, terá certificação de carga horária de 15 horas e a inscrição é gratuita. Informações: www.even3.com.br/ceinepe2021/.

Desligamentos programados de energia

RECANTO DAS EMAS

Avenida Recanto das Emas: quadra 205, lote 1/2, das 8h40 às 14h30.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Memorial JK

O Memorial JK ficou ainda mais belo com este céu claro. O mausoléu e centro cultural concebido por Oscar Niemeyer foi construído para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubistchek de Oliveira. Em seu interior, os visitantes podem ver fotos e objetos da vida de Juscelino e Sarah (sua esposa), como a faixa presidencial e as roupas usadas por eles na posse, além do túmulo do ex-presidente.

Grita geral

ASA SUL

PODA DE ÁRVORES

O autônomo e morador da 214 Sul, Atila Leon, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de poda nas árvores da quadra. “Os galhos estão batendo nas janelas. Alguns moradores do prédio, mesmo cientes que poderiam ter levado multa, preferiram arrancar alguns galhos para não terem as janelas quebradas”, afirmou.



» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), por meio do Departamento de Parques e Jardins, informou que, por ser uma empresa executora, necessita do pedido de intervenção para realizar a poda ou supressão. “Cabe destacar que as manutenções de podas são feitas durante todo o ano, de acordo com os chamados abertos pelos órgãos (administrações regionais) ou pela população, por meio da ouvidoria. Os atendimentos são realizados em ordem cronológica”, respondeu a companhia.

LAGO NORTE

VACINAÇÃO DE IDOSOS



A aposentada Ciomara Junqueira, 64 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar da demora na vacinação de idosos em domicílio. A mãe de Ciomara, de 103 anos, faz parte do sistema home care há seis anos, mas até agora não foi imunizada. A moradora do Lago Norte conta que no dia 1º de fevereiro entrou em contato com a Central Covid e foi informada que deveria ir a um posto de saúde mais próximo para colocar o nome de sua mãe na lista. No mesmo dia, Ciomara foi ao posto do Lago Norte para fazer a inscrição. No entanto, após dois dias, a aposentada não recebeu retorno e ligou novamente para a central. “Eu expliquei ao atendente que tinha feito conforme o orientado. Também realizei o cadastro com os meus dados e os da minha mãe pelo 193, mas até hoje ninguém entrou em contato”, reclama.



» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a Região de Saúde Central, da qual a paciente faz parte, recebeu 530 solicitações de vacinação para acamados com mais de 79 anos e que faltam 180 pacientes para receberem a vacina. “A paciente em questão está inserida nessa lista e receberá ligação da equipe de saúde de sua região para informar o dia em que será vacinada”, disse. O Correio questionou se havia alguma previsão para o retorno da equipe de saúde, mas não obteve resposta.