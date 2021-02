Jovem que matou marido no DF é presa e versão de legítima defesa é descartada

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), prendeu, temporariamente, nesta sexta-feira (26/2), a jovem de 25 anos acusada de esfaquear e matar o companheiro, de 33. O crime ocorreu na madrugada de 16 de fevereiro no Setor Habitacional Sol Nascente.

O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Tribunal de Júri de Ceilândia. No dia do crime, a jovem chegou a ser encaminhada à delegacia, mas foi liberada em seguida, pois o delegado de plantão entendeu que o crime havia sido cometido em legítima defesa. A hipótese foi descartada por investigadores da 19ª DP.

Testemunhas ouvidas um dia depois do crime desmentiram a versão da acusada e disseram que, durante a briga, a mulher teria atingido Renan Araújo Oliveira com garrafadas, ferindo a mão do rapaz. Em seguida, lhe desferiu tapas no rosto. Por último, o esfaqueou três vezes nas costas. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após diligências, a polícia desmentiu a alegação da investigada e constatou que a mulher assassinou o marido por brigas motivadas por ciúmes. A jovem, que tem dois filhos com Renan, foi presa e encaminhada à carceragem da PCDF. Caso seja condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão.