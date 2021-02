DF registras fortes chuvas, trovoadas, alagamentos e acidentes

AC Ana Clara Avendaño*

A sexta-feira (26/2) no Distrito Federal é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Subsecretaria de Defesa Civil do DF emitiu um alerta para precipitações intensas com ventos fortes e descargas elétricas ao longo do dia. A mínima registrada na capital foi de 17 ºC e a máxima chegou a 27 ºC. A umidade relativa do ar variou entre 100% e 70%.

Em virtude das fortes chuvas, a Companhia Energética de Brasília (CEB) realizou, hoje, o procedimento de abertura das comportas do Lago Paranoá. As comportas 1 e 3 foram abertas 15 cm, cada uma, de modo preventivo. A população abaixo da barragem foi alertada por meio do sistema de notificação de massa, que inclui sirenes e mensagens sonoras.

O Inmet emitiu um alerta laranja sobre precipitações intensas em toda a capital. O instituto aconselha, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”, frisa o aviso.

Outros cuidados são: não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés; e não empinar pipas ou aeromodelos com fio, a céu aberto. É importante evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas.

Acidentes e alagamentos

Houve várias solicitações de socorro referente a alagamentos em casas nas regiões do Varjão e Lago Norte, em decorrência das fortes precipitações ocorridas nesta tarde. No total, foram 11 chamados para realização de esgotamento. Na QL 1, do Lago Norte, conjunto 1, casas 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, a força da água derrubou os muros que separavam um lote do outro e deixou muito estrago por onde passou.

Na casa 14, um dos muros na divisa com a casa 16 não caiu, e formou-se uma barragem onde a água ficou acumulada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou realizar uma operação de esgotamento.

Um acidente envolvendo uma Fiat Estrada, um ônibus da viação Pioneira e uma vítima de atropelamento ocorreu no Eixinho W, em frente à Estação do Metrô da quadra 108 Sul, sentido aeroporto. Os bombeiros avaliaram o pedestre atropelado e o transportaram para o Hospital de Base. Ele apresentava um ferimento na região frontal, com um possível afundamento craniano, mas estava consciente e orientado. Durante o atendimento, a via ficou interditada no sentido Sul e o trânsito foi desviado para dentro da quadra.

Pela manhã, o Corpo de Bombeiros atendeu, um acidente de trânsito entre quatro carros e um ônibus do BRT no balão de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com a corporação, uma vítima foi encaminhada ao Hospital de Base com dores intensas na coluna lombar, porém estava consciente e estável. Uma mulher ficou presa em um dos automóveis e precisou ser retirada pelos bombeiros pelo porta-malas.











