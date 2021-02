Lockdown no DF deve durar 15 dias; liberação dos setores será gradual

RP Roberta Pinheiro

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Depois de se reunir com a equipe de secretários neste sábado (27/2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu rever as restrições publicadas na sexta-feira (26/2) e vai liberar alguns setores da economia. Segmentos como o automotivo, a construção civil, bancos e lotéricas deverão ficar de fora das medidas restritivas em novo decreto, a ser publicado em edição extra do Diário Oficial do DF. A previsão é de que as novas suspensões durem 15 dias.

"Aí na sequência, vamos fazer uma liberação como foi feita no ano passado só que em um prazo menor, porque hoje temos uma capacidade muito maior dentro da Secretaria (de Saúde) e do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges) que a gente consiga reativar os leitos todos. Então, temos uma capacidade de mobilização dentro da área da saúde muito maior e também em mobilização social, distribuição de mais máscaras e álcool em gel", esclareceu. Até então, o período de restrições não tinha uma data determinada para acabar.

Para o chefe do Executivo, hoje, o contexto de enfrentamento da pandemia por parte do GDF não é o mesmo do ano passado. “Esse lockdown não é como foi no ano passado. A nossa experiência no ano passado era muito pequena no que diz respeito à pandemia. Hoje, nós já temos um horizonte”, afirmou o governador.

As medidas adotadas pelo GDF visam coibir as aglomerações. Segundo Ibaneis, diante do agravamento da crise sanitária, com a elevada taxa de ocupação dos leitos, era fundamental alertar a população. "Tivemos que mandar um recado forte a sociedade que, pelo que parece, não acredita mais que a covid-19 vai se espalhar, e ela está se espalhando em um nível muito rápido".