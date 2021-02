Com chuvas intensas, o acumulado para este domingo pode chegar a 50mm no DF

CM Cibele Moreira

Mês de fevereiro se encerra com mais chuva no Distrito Federal - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O domingo (28/2) do brasiliense será chuvoso, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o meteorologista Francisco de Assis Diniz, a previsão do tempo é de chuvas intensas com o acumulado do dia podendo chegar a 50 milímetros de água.

Este fevereiro é o mais chuvoso da história do Distrito Federal. O recorde era do ano de 1980, com 460,4 mm. Ontem a medição ultrapassava os 500 milímetros de chuva na capital. E segunda-feira (1º/3) também promete mais precipitações com tempo nublado e pancadas em pontos isolados.

A temperatura mínima registrada neste domingo (28/2) foi de 17°C e a máxima pode chegar a 24°C. A umidade relativa do ar varia entre 100% a 70%.