Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte. A professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos e adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Pesquisa e extensão

O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Ceilândia realizará a quarta edição do evento Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão (Ceinepe) amanhã e quinta-feira. Essa será uma edição especial, que vai acontecer completamente de forma remota, on-line. O evento, sob a modalidade de jornada, terá certificação de carga horária de 15 horas e a inscrição é gratuita. Informações: www.even3.com.br/ceinepe2021/.

CURSOS

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Indústria cultural

A Associação Artística Mapati (Aama), em parceria com o Festival Bocadim, lança novo bloco de oficinas gratuitas do programa Profissão Arte. Estão disponíveis cursos rápidos de preparação e profissionalização para jovens que pretendem ingressar no mercado produtivo da cultura. As aulas ocorrem neste mês e atenderão, prioritariamente, pessoas com mais de 18 anos, familiares de cidadãos em privação de liberdade — do sistema prisional e/ou socioeducativo —, assim como a comunidade LGBTQIA+. Informações: bit.ly/3afX9gy.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital, no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50, a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: bit.ly/2Z3cdZC.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 61 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Capital da esperança

O horizonte de Brasília nos remete à esperança. Os tempos atuais pedem, além de muitas coisas, fé em dias melhores. Que cheguem mais vacinas, que a ciência e a empatia vençam a ignorância e o ódio.

Grita geral

ARNIQUEIRA

CASAS IRREGULARES

A aposentada Mirna Dias, de 57 anos, reclamou à coluna Grita Geral sobre as possíveis construções de casas e loteamento irregulares em Arniqueira. Ela conta que na, sexta-feira, viu um trator derrubando um muro em uma chácara, e se questionou se a ação foi do GDF ou de alguém constuindo ilegalmente na região. “Eu sei que Arniqueira é uma área invadida, mas já faz algum tempo que estamos tentando regularizar a situação. Eu acredito que é preciso mais fiscalização, para coibir quem tenta lotear ou construir mais casas na região de forma irregular”, pede.



A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL) informou que não realizou nenhuma operação na data mencionada, e que a última ação na região foi em 3 de janeiro deste ano. “A pasta esclarece, ainda que, em suas operações, todos os servidores, apoios e veículos estão devidamente caracterizados. Todos os auditores estão aptos a prestar qualquer informação para a população. Caso alguma ação ocorra e cause dúvidas na população, pode acionar a polícia, pelo telefone 190, ou a Ouvidoria do GDF, no 162”, diz o órgão.



ÁGUAS CLARAS

CABO SOLTO



A moradora de Águas Claras Jandira Dias, de 51 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um cabo que está solto entre as ruas 35 e 36 Sul, em frente à Avenida Araucárias. “Eu já procurei a coluna para relatar o problema, e na ocasião a CEB disse que, por se tratar de um cabo telefônico, havia encaminhado a questão para a empresa de telefonia responsável. No entanto, faz mais de um mês, e até agora o problema não foi resolvido. As pessoas que estão andando pela calçada precisam abaixar a cabeça porque o fio ainda está pendendo, e há um grande risco dele cair e ocasionar um acidente”, reclama.



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) respondeu que os postes fazem parte de concessão pública outorgada à exploração por distribuidoras de energia elétrica e, por isso, cabe às distribuidoras de energia elétrica detalhar as regras de utilização dessa infraestrutura e realizar a boa gestão dos postes. O Correio entrou em contato com a Companhia Energética de Brasília (CEB), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para eventual manifestação sobre o caso.

Desligamentos programados de energia

CEILÂNDIA

Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 4, chácaras 485, 487, das 8h40 às 16h.

PLANO PILOTO

Acampamento Telebrasília: ruas 1 a 26 (total); rua 27, lotes 1, 2, 6; rua 28, lotes 1, 2; rua 29, lotes 2, 4; rua 30, lotes ímpares 1 a 23, 39 a 55, das 8h50 às 16h30.

TAGUATINGA

CSD 4, lotes 10 a 17; CSD 5, lotes 1 a 5; QSD 25, 37, 39; EQSD 37/49, das 8h40 às 16h30.

SÃO SEBASTIÃO

Morro da Cruz: Residencial Crixa, quadras 6, 7; chácaras São Raimundo, Nascente do Buriti, Boa Esperança, da Paz, Boca da Mata, Nossa Senhora Abadia Dourados, São José nº 87, Boa Aventura, Renascer nº 97, 41, 43, 79, 81, 83-A, 85, 91, 94-B; Vila São José: chácaras Estrela, Raio de Sol II, Santa Rita, Paraíso I, II, dos Mineiros, Araujo, Dois Irmãos, Boa Vista, Senhor do Bonfim, das 8h40 às 16h30.

NOROESTE

SQNW 303: bloco I, das 14h às 18h.