JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Após um fim de semana de chuva incessante, o primeiro dia de março amanheceu com sol entre as nuvens e, apesar do vento frio das primeiras horas da manhã, o tempo vai esquentar. Os termômetros, que marcaram 16°C na madrugada, vão atingir os 28°C durante a tarde. As taxas de umidade oscilam de 100% a 50%.

Com isso, vem mais chuva por aí. "As pancadas de chuva e trovoadas devem ocorrer em áreas isoladas no período da tarde e da noite", ressalta o meteorologista Mamedes Melo. O Distrito Federal está sob alerta amarelo de chuvas intensas. Essa condição de calor e tempo abafado favorece a instabilidade atmosférica.

"Mas as chuvas terão menos intensidade do que na semana passada e, ao longo da semana, vai dar uma boa diminuída", destaca Melo. Para março, a média mensal de precipitações é de 211,8 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Deve ficar dentro dessa média", afirma Mamedes.