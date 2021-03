CB Correio Braziliense

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 279 vagas de emprego nesta segunda-feira (1º). Os cargos com maior número de oportunidades disponíveis são os de vendedor pracista (50) e instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (20). Consultor de vendas e costureira em geral têm dez vagas para cada.

Os candidatos que desejam concorrer à vaga de vendedor pracista não precisam ter o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência na área. A remuneração é de R$ 1,1 mil, mais os benefícios.

Para a vaga de instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados, é oferecida uma remuneração de R$ 2 mil, mais benefícios, exigindo ensino médio completo. Não precisa comprovar experiência para o cargo.

As oportunidades com maiores salários são para as vagas de supervisor de vendas comercial e supervisor de contas a pagar. As remuneração são de R$ 3 mil e R$ 4 mil, respectivamente, além dos benefícios oferecidos. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. Para a vaga em vendas comercial é necessário experiência na área.

Além disso, são ofertadas 14 vagas para pessoas com deficiência. Os trabalhos são para auxiliar de estoque (8), monitor de alunos (3) e empacotador a mão (3). Apenas a vaga de empacotador exige experiência ensino fundamental completo. Para as demais oportunidades, é necessário ter ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Há vagas de estágio para administrador (10), técnico em secretariado (4) e auxiliar administrativo (5). As duas primeiras exigem ensino superior incompleto. Enquanto a de auxiliar é necessário estar cursando o ensino médio. As vagas oferecem benefícios e não precisa de comprovação de experiência.

Para microempreendedores individuais (MEI), as agências oferecem vagas para maquiador (1) e corretor de imóveis (3). Ambas as oportunidades não exigem escolaridade e nem experiência. Os salários não foram informados.

Funcionamento das agências

As Agências do Trabalhador são consideradas serviço essencial para o DF. Mesmo com esse período de lockdown decretado pelo governo local devido a pandemia do coronavírus, elas estarão funcionando. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 15 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Procura por candidatos

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.