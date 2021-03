Secretaria de Economia faz leilão on-line de veículos e móveis

CB Correio Braziliense

Estão disponíveis para visitação os itens do primeiro leilão da Secretaria de Economia do Distrito Federal deste ano. O evento será realizado de forma totalmente on-line. A oferta dos lances está disponível até quarta-feira (3/3), às 8h, no site no qual são divulgados os produtos.

A visitação aos depósitos que guardam os itens pode ser realizada até esta terça-feira (2/3), das 9h às 17h, apenas em dias úteis, e é necessário agendamento prévio pelos telefones disponíveis no site da leiloeira.

O leilão da Secretaria de Economia vende veículos e outros bens inservíveis que não têm mais utilidade para o Governo do Distrito Federal (GDF). Com isso, eles ganham destinos úteis e o valor da arrecadação retorna em investimentos para a população.

As maiores avaliações iniciais foram para os veículos, em especial ônibus, caminhões e vans. Além deles, há duas caldeiras hospitalares, uma câmara frigorífica, móveis, eletrônicos e instrumentos musicais. O último leilão, realizado no ano passado, arrecadou quase R$ 1 milhão.

O pagamento do lance vencedor é obrigatório para homologação da arrematação e expedição do documento de liberação do lote. O comprador deve fazer o pagamento até o primeiro dia útil seguinte ao encerramento do pregão. A retirada dos bens deve ser feita em até 15 dias. Apenas as caldeiras hospitalares podem ser retiradas em até 30 dias.

