O homem foi preso durante um patrulhamento na região do balão do aeroporto - (crédito: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta terça-feira (2/3), um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, na DF 025, próximo ao balão do Aeroporto de Brasília, no Lago Sul. Segundo a corporação, o criminoso de 50 anos tem histórico de seis estupros.

De acordo com a PMDF, por meio do policiamento orientado pela inteligência, os policiais que realizavam patrulhamento foram informados de que o condutor do veículo possuía mandado de prisão em aberto por estupro. Durante abordagem no veículo do homem, os policiais não encontraram nada de ilícito, mas o mesmo se passava por pastor evangélico.

Segundo a polícia, o condutor foi encaminhado para a 1º Delegacia de Polícia (Asa Sul).