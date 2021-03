Deputada Júlia Lucy apresenta, nesta terça, PDL para fim de lockdown

EH Edis Henrique Peres

Segundo o PDL da deputada, as decisões para o lockdown foram tomadas sem embasamento - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A deputada distrital Júlia Lucy (Novo) apresenta, na tarde desta terça-feira (2/3) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para suspender o lockdown decretado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). O documento será lido em sessão remota da Câmara e declara que no estado democrático de direito não há espaço para tirania e nenhuma autoridade pode agir sem observância de parâmetros constitucionais e legais.

O PDL de autoria da deputada ressalta que entre os dias 26 e 27 de fevereiro foram publicados três decretos diferentes de lockdown e que cada um apresentava nova abordagem de restrição. Devido às mudanças feitas pelo GDF, Júlia Lucy apontou que as “decisões no Distrito Federal não estão respaldadas no acompanhamento sério e técnico que deve ser feito”.

Segundo o PDL da deputada, as “decisões tomadas de forma atabalhoada revelam que não há um acompanhamento sério da curva e não há uma articulação do Governo para enfrentar o problema”. “A vida de milhares de brasilienses está em jogo, milhares de negócios podem falir e milhares de pessoas podem ficar desamparadas pelo emprego”, pontua.

Júlia Lucy também ressalta que a desmobilização dos hospitais de campanha, a demora na aquisição das vacinas e a falta de fiscalização não é responsabilidade dos empreendedores e trabalhadores. “Enquanto os estados estão correndo para adquirirem a vacina, vemos o GDF inerte à espera do governo federal decidindo sem embasamento e sem empatia para com o povo”.

A distrital também defendeu a volta do ensino presencial pois, segundo o PDL, as crianças da rede privada já estavam adaptadas à realidade dacCovid-19 e as escolas públicas já tinham uma data de retorno presencial em 8 de março. “Não podemos voltar à estaca zero porque a curva e a mutação do vírus nunca foram novidades!”, diz.

Na segunda-feira, o DF notificou 2.142 novos infectados pelo coronavírus e confirmou 27 mortes.



Articulação na CLDF

O deputado Cláudio Abrantes (PDT) também pediu a Ibaneis a reabertura de salões de beleza, barbearias, manicure, pedicure, esmalterias e centros estéticos da capital. A indicação foi protocolada nesta segunda-feira (1°/3). Segundo Abrantes, "esses locais normalmente já são extremamente cuidadosos com a higiene, com a assepsia do ambiente e de todos os equipamentos e insumos. E esse cuidado se tornou ainda mais rigoroso durante a pandemia”.

Apesar da articulação de Cláudio Abrantes e de Júlia Lucy, dentro da CLDF os demais parlamentares não acreditam na aprovação do PDL que suspende o lockdown. Procurados na segunda-feira pela equipe do Correio, dez deputados estavam a favor das medidas restritivas decretadas por Ibaneis. Júlia tinha, até então, o apoio de Roosevelt Vilela (PSB) e de Cláudio Abrantes. Para aprovação, o PDL precisa obter a maioria simples dos votos, ou seja, 13 deputados favoráveis.