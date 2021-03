Ibaneis Rocha assume presidência de consórcio entre estados

CB Correio Braziliense

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assumiu, nesta terça-feira (2/3), o cargo de presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). O chefe do Executivo local cumprirá o mandato com duração de um ano no lugar do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que transmitiu o cargo em ato simbólico no gabinete de Ibaneis.

Durante o encontro, Mendes entregou ao governador do DF um documento com as ações recentes do consórcio. Eles também conversaram sobre perspectivas do país e do Consórcio Brasil Central para 2021.

Em vídeo após a assinatura, Ibaneis ressaltou a importância do consórcio para aquisições com preços reduzidos. “Só na compra de medicamentos, no ano que passou, houve uma redução de 30% no custo. É um consórcio que vem para desenvolver toda a região Centro-Oeste [e parte do Norte e Nordeste] de forma unificada”, destacou o mandatário.

A participação do DF como líder do consórcio teve início com uma ação importante, capitaneada pelo Banco de Brasília (BRB). O banco regional liberou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão, divididos em cinco áreas: BRB Desenvolvimento, BRB Investimento, BNDES, Plano Empresário e Agronegócio. O BRB, inclusive, está presente em parte dos estados que compõem a autarquia: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Consórcio

O Consórcio Brasil Central é uma autarquia formada por sete governos estaduais: além do DF, integram o grupo Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. O BrC é também a primeira autarquia composta por estados no Brasil e existe desde 2015, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das unidades da federação participantes.