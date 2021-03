Ibram suspende inscrições para curso de formação de brigadistas

CB Correio Braziliense

As inscrições foram suspensas por causa das medidas restritivas contra a covid-19 -

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) suspendeu,por tempo indeterminado, as inscrições para o curso de formação de brigadista florestal que seriam realizadas nesta terça-feira (2/3). A decisão se baseia na medida do Governo do Distrito Federal (GDF) que estabelece medidas restritivas no DF, anunciadas no Decreto nº 41.842 e divulgadas na última sexta-feira (26/2), devido ao número alarmante de casos de covid-19.



Último concurso

No último concurso, foram oferecidas 100 vagas, sendo quatro destinadas a chefe de Brigada, 16 vagas para chefe de Esquadrão, além de outras 80 para brigadista de Combate a Incêndios Florestais. As remunerações variaram de R$ 1.996 a R$ 3.193,60.

Os selecionados passaram por duas fases, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira foi a análise curricular e a segunda, o teste de aptidão física (TAF) e o teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA).

A contratação foi para atuação por um período de até seis meses. Essa é uma das ações do Instituto com o objetivo de evitar e combater os grandes incêndios em suas 96 unidades de conservação espalhadas pelo DF, entre elas 72 parques.

Com informações da Sema.