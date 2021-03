Homem morre eletrocutado após consertar telhado em Ceilândia

CB Correio Braziliense

O homem encostou em fios energizados enquanto consertava o telhado de uma casa - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Durante o conserto do telhado de uma casa, um homem de 32 anos morreu após ser vítima de descarga elétrica na QNO, em Ceilândia. Paulo Roberto da Silva Xavier consertava o telhado de uma casa quando encostou em fios energizados. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, em consequência do choque, Paulo perdeu a consciência e desmaiou em cima do telhado. Ao chegarem no local, os militares o encontraram em parada cardiorrespiratória e com sinais de queimadura na mão. Para atender a ocorrência, o CBMDF empregou três viaturas e doze militares.

A equipe do CBMDF realizou manobras de reanimação em conjunto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar das tentativas, foi declarado óbito no local. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para o local.