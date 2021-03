Covid-19: pessoas com 75 anos poderão se vacinar no DF a partir desta quinta

SS Samara Schwingel

(crédito: Issouf SANOGO / AFP)

A partir desta quinta-feira (4/3), a população com 75 anos pode começar a receber doses de vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal. A ampliação ocorrerá caso o DF receba, nesta quarta-feira (3/3), as 26,2 mil doses de CoronaVac repassadas pelo Ministério da Saúde.

Do total, 13 mil unidades serão para a primeira dose; o restante, ficará armazenado para aplicação da segunda. A informação foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Correio. A estimativa é que, no DF, residem 9.363 idosos com 75 anos.

Assim que as doses chegarem ao DF, o Comitê de Operacionalização da Vacinação no DF vai se reunir e definir mais detalhes da ampliação.

Mais cedo, o chefe do Executivo local afirmou que espera, até o fim do mês, conseguir vacinar todas as pessoas com 70 anos ou mais. A expectativa se deve à possibilidade de a capital federal receber cerca de 100 mil doses até lá, devido à produção de imunizantes no próprio país.