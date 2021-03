Parque Águas Claras fica fechado até quinta para remoção de árvores

CB Correio Braziliense

(crédito: Elio Rizzo/Esp. CB/D.A Press - 23/10/11)

O Parque Ecológico Águas Claras estará fechado, nesta quarta-feira (3/3), para a remoção de algumas árvores que podem oferecer perigo à população. A unidade de conservação volta a funcionar normalmente na quinta-feira (4/3), das 5h às 22h.

O Parque Ecológico de Águas Claras conta com trilhas para caminhadas, quadras para esportes, espaços para musculação e parques infantis. O parque é pet friendly e funciona diariamente, das 6h às 22h, na Avenida Castanheiras, entre as quadras 301, 104, 105 e 106, a 25km da Rodoviária do Plano Piloto.

Uma outra opção próxima à região administrativa de Águas Claras, é o Taguaparque. Localizado entre Taguatinga e Vicente Pires, o espaço oferece quadras poliesportivas, parque infantil, praça de alimentação e muito mais. O parque está localizado a cerca de 25km da Rodoviária do Plano Piloto.