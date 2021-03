CB Correio Braziliense

CURSOS

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes do tema, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.

Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã, destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e quibes, em formato digital, no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, do trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas, e saem por R$ 50, a hora, para um estudante, ou R$ 80 para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9.9934-0926.

Marketing digital

A jornalista e especialista em marketing digital Walquene Sousa lançou o livro Instagram do zero à prática — Método para empreendedores usarem o Instagram. O objetivo é ajudar esse público a crescer na plataforma e saber que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O e-book pode ser comprado por meio do perfil @walquene.sousa.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9.9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Cursos técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira. A instituição oferece cursos técnicos nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9.9993-8117.

Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: bit.ly/2Z3cdZC.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9.8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Agendamento pelo WhatsApp 9.8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Pesquisa e extensão

O Instituto Federal de Brasília — câmpus Ceilândia realiza a quarta edição do evento Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão (Ceinepe), até amanhã. Essa é uma edição especial, que ocorre completamente de forma remota, on-line. O evento, sob a modalidade de jornada, terá certificação de carga horária de 15 horas e a inscrição é gratuita. Informações: www.even3.com.br/ceinepe2021.

Desligamentos programados de energia

ARNIQUEIRA

Setor Habitacional Arniqueiras: chácaras 18/1, 28, 44/45, 49, 50 A 58, 79, 80, 81, 90 e 91, das 8h às 13h.

SOBRADINHO

Núcleo Rural Sobradinho I: Chácara 18, das 8h40 às 16h.

PARK WAY

SMPW, Quadra 28: Conjunto 1, lotes 1 a 3; Conjunto 2, lotes 1 a 3, das 13h às 15h.

Destaques

Habeas corpus

Integrantes do projeto @asdefensoras e professoras de renomados cursos preparatórios para concursos do DF conversam com especialistas sobre o tema habeas corpus. As inscrições gratuitas estão abertas até hoje pelo link: materiais.cpiuris.com.br/aejur-desafio-hc.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9.9225-3849.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Capital da água

O clique do repórter fotográfico Ed Alves mostra a Torre de TV rodeada de água: seja no espelho em frente ao monumento, seja no céu carregado que anuncia a chuva. O cerrado — bioma onde o DF está inserido —, aliás, é conhecido como berço das águas, por abrigar diversas nascentes.

Grita geral

GUARÁ 2

TRANSFERÊNCIA ESCOLAR

O advogado Leonardo Rangel, de 39 anos, reclama da falta de logística no remanejamento dos estudantes de escolas públicas no Guará 2. Segundo o morador da QE 30, os alunos estão sendo transferidos para unidades que ficam longe de suas residências. “Se você pegar como exemplo uma criança de 8 anos, ao finalizar a terceira série do ensino fundamental ela é transferida para CEF 5, que fica entre as quadras 32 e 34, com uma distância de aproximadamente 2km. Uma mãe tem que percorrer com a criança 4km por dia. Eu gostaria de saber o porquê desses remanejamentos sem uma logística”, questiona.

» A Secretaria de Educação respondeu que os estudantes das etapas sequenciais e os novos ingressantes na rede pública são encaminhados para a escola mais próxima da residência ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis, de acordo com a disponibilidade de vagas. “No caso da movimentação dos estudantes para as escolas sequenciais, os pais são avisados com antecedência. Além disso, podem solicitar o remanejamento para uma escola mais perto — em período específico —, sendo contemplados caso haja vaga”, argumentou a pasta.

TAGUATINGA

BURACOS NO PISTÃO SUL

A estudante Fernanda Soares, de 24 anos, procurou a coluna para reclamar do estado do asfalto no Pistão Sul, especialmente na via que fica entre a DF-075 e o Taguatinga Shopping. “Esses dias, passei de carro lá com a minha mãe e percebi o quanto a via está péssima. O asfalto do Pistão Sul já é remendado, então, além de ser ruim e ser todo irregular por causa dos remendos, agora que está chovendo muito, a pista está com muitos buracos”, conta a moradora de Águas Claras.

» O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) informou que o Pistão Sul está incluído em um pacote de obras promovidas pelo Programa Rodovias DF. “O projeto tem o objetivo de contratar uma empresa que ficará responsável por executar os serviços de ação corretiva, ação preventiva e conservação rotineira de cinco rodovias: a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), a Estrada Parque das Nações (DF-004), a Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), a Estrada Parque Guará (DF-051) e a Estrada Parque Taguatinga (DF-085)”. informou.