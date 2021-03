Projeto Parque Educador abre inscrições para escolas do DF até 16 de março

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O Projeto Parque Educador está com inscrições abertas para o 1º Ciclo 2021 a partir desta quarta-feira (3/2). A participação podem ser registrada até 16 de março, pelo site do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Parceria entre a instituição, a Secretaria de Educação (SEDF) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), a iniciativa promove atividades de educação integral para alunos de escolas públicas do Distrito Federal.

O projeto surgiu em 2018 e alcançou mais de 10 mil alunos de todo o DF. A proposta permite, segundo o Ibram, fortalecer a educação ambiental, aumentar a integração da comunidade com parques e ampliar o espaço educativo das escolas públicas.

Neste ano, devido à pandemia, a proposta do Parque Educador passou por modificações e substituirá as ações de educação ambiental e patrimonial nas unidades de conservação geridas pelo Ibram por encontros em plataformas virtuais. No caso dos estudantes sem acesso a recursos tecnológicos para participação on-line, será fornecido material didático impresso.



Cada turma inscrita participa de um ciclo de aulas planejadas e relacionadas, o que possibilita um processo de sensibilização dos alunos. Os conteúdos envolvem oficinas, trilhas guiadas, palestras, vivências com a natureza e práticas integrativas de saúde. As novas vagas valem para seis Parques Ecológicos/Unidades de Conservação:

Parque Ecológico Águas Claras;

Parque Ecológico Três Meninas (Samambaia);

Estação Ecológica Águas Emendadas / Parque Ecológico Sucupira (Planaltina);

Parque Ecológico Saburo Onoyama (Taguatinga);

Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) / Monumento Natural Dom Bosco;

Parque Ecológico do Riacho Fundo.

Critérios

Saiba quais são os critérios para priorização e escolha das turmas: