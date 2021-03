Empresário da capital ganha apoio do Fungetur

CB Correio Braziliense

Empresários do Distrito Federal que atuam no segmento do turismo começam a contar com o recurso do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Na sexta-feira, foi realizada a assinatura do primeiro contrato de aquisição dessa linha de crédito junto ao Banco de Brasília (BRB), instituição financeira responsável por operar o repasse de R$ 521 milhões feito pelo Ministério do Turismo. O objetivo do programa é injetar dinheiro em empreendimentos do setor.

“Estamos muito felizes com a assinatura do primeiro contrato do Fungetur na nossa cidade, parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) com o governo Federal, envolvendo o Ministério do Turismo e o BRB. Um projeto que foi idealizado pela Secretaria de Turismo do DF há alguns meses e que materializamos”, analisa o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O banco está com, pelo menos, outras 37 operações em andamento. “Sabemos que o setor do turismo foi um dos mais impactados com a pandemia da covid-19 e, por isso, o acesso ao crédito por meio do fundo vai fazer diferença”, afirma.

O primeiro beneficiado na capital federal foi o empresário Naldo Pereira, 31. Dono da agência de turismo Brasitur, em Taguatinga, ele caonta que o crédito chegou em boa hora, uma vez que o faturamento teve queda em torno de 90%, desde o início da pandemia. “A situação está crítica, mas torcemos para que, no segundo semestre, volte a funcionar. Vamos conseguir manter a operação com essa ajuda. Temos 12 meses de carência, é um prazo razoável, estamos com esperança de retomada”, revela.

Programa

De acordo com a Secretaria de Turismo, as condições do Fungetur oferecem juros menores que os praticados no mercado financeiro e pode ser usado tanto para obras civis de implantação, modernização, ampliação e reforma, como na aquisição de bens, máquinas e equipamentos. O objetivo é que o recurso beneficie, principalmente, o pequeno e o micro-empreendedor.

Podem ter acesso ao crédito, empresas das seguintes áreas: acampamento turístico, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos, transportadora turística, casas de espetáculos e equipamentos de animação turística, centro de convenções, empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, empreendimento de entretenimento e lazer e parques aquáticos, locadora de veículos, organizador de eventos, prestador de serviços de infraestrutura de apoio a eventos, prestador especializado em segmentos turísticos, além de restaurantes, cafeterias e bares.

Para acessar os recursos, primeiramente, o interessado deve ser prestador de serviços turísticos e estar inscrito no Cadastur, que é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. Pessoas jurídicas, guias de turismo e empresários individuais do setor podem realizar o cadastro pela internet (veja Cadastre-se). Uma vez com status regular ou em implantação e de posse do certificado do Cadastur, o empresário brasiliense pode se dirigir ao BRB. (CC)