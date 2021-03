Justiça estende medidas de afastamento a todo sistema penitenciário do DF

CB Correio Braziliense

A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu sentença nesta segunda-feira (1º/3), ampliando as medidas de afastamento social e restrições de contato impostas à Papuda para as demais unidades prisionais do DF, ainda que de forma parcial. Entre as suspensões, estão visitas de advogados e familiares e transferências de presos, além de atividades sociais e religiosas entre os presos.

As visitas em todas as Unidades de Internação e Internação Provisória do Sistema Socioeducativo da capital federal também estão suspensas, por determinação da Secretaria de Justiça (Sejus), desde esta terça (2/3).

A medida, de caráter temporário, considerou a confirmação de contaminação por novas variantes da covid-19 em cidades da região do Entorno, aliada à identificação de novos casos também no Distrito Federal. O calendário de saídas temporárias está mantido por enquanto.

Apesar das restrições impostas, a magistrada autorizou a liberação diária para trabalho externo dos presos alocados para todos os órgãos e instituições públicas que continuarão suas atividades presenciais; e em instituições privadas, desde de que o ramo/atividade não esteja com atividades suspensas.

Ainda com o objetivo de amenizar os efeitos das restrições de atividades, foi autorizada a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto, para aqueles com previsão de alcance até 30 de junho.

Assim, para resguardar a integridade das pessoas privadas de liberdade do DF e garantir o adequado funcionamento do sistema prisional, foram determinadas as seguintes medidas, pelo prazo de 30 dias: