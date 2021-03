Mulher morre após ser atropelada por uma van no SAAN

CB Correio Braziliense

A mulher foi encontrada sem vida e com a cabeça embaixo do veículo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher morreu, na manhã desta quarta-feira (3/3), após ser atropelada por uma van no estacionamento da via principal da Quadra 2 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), próximo à Laminatto Pisos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do veículo não foi localizado durante o atendimento da corporação. As pessoas que trabalhavam nas proximidades do acidente relataram que uma van furgão estava manobrando no estacionamento, em marcha ré.

Quando a equipe de bombeiros chegou ao local, encontrou Fabíola Ponttes Telles, 50 anos, caída, sem sinais vitais, com a cabeça debaixo do veículo. O óbito foi constatado no próprio local.

Durante a ação, três viaturas e 15 militares atenderam a ocorrência. Segundo a CBMDF, a via foi interditada e o trânsito, desviado para as vias paralelas sob cuidado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Polícia Civil também foi acionada.