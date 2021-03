Covid-19: Saúde convoca 15 intensivistas para atuar no combate à doença

SS Samara Schwingel

Os convocados têm 30 dias para tomar posse: eles vão reforçar as equipes de combate à covid-19 - (crédito: AFP / MICHAEL DANTAS)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou, na manhã desta quarta-feira (3/3), a convocação de 15 médicos intensivistas para a rede pública. A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial do DF.

Os profissionais nomeados têm até 30 dias para se apresentar na Secretaria de Saúde com a documentação necessária para a posse. Essa foi a primeira nomeação de servidores concursados em 2021.

Por meio das redes sociais, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que o reforço na equipe é importante e necessário. "Eles serão muito importantes nesse momento em que temos um número muito grande de pacientes procurando a rede de saúde, principalmente com covid", disse o secretário, em vídeo publicado no perfil oficial da pasta.

Em 2019, a Secretaria de Saúde nomeou 376 servidores efetivos. Em 2020, foram 1.422, sendo 1.022 médicos, 233 enfermeiros, 97 especialistas em saúde e 70 técnicos em saúde.

Também foram contratados profissionais temporários para reforçar o atendimento a pacientes com covid-19. Ao todo, 4.213 foram convocados, sendo 1.168 médicos, 1.130 técnicos em saúde, 1.096 agentes de Vigilância Ambiental e Comunitários em Saúde, 585 enfermeiros e 234 especialistas em saúde.

UTIs

Mais cedo, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a abertura de dois hospitais de campanha no DF, cada um com 100 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento do novo coronavírus.

Atualmente, o DF conta com 449 leitos de UTI voltados ao tratamento da covid-19, entre a rede pública e a privada. Destes, 399 estão ocupados, 39 vagos e 11 bloqueados aguardando liberação. Nesta terça-feira (2/3), Brasília atingiu a maior média de mortes pelo coronavírus no ano, com 22 mortes registradas.