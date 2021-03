CILs abrem inscrições em cursos de idiomas para a comunidade na quinta

CB Correio Braziliense

O resultado do sorteio eletrônico será divulgado em 10 de março - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal abre inscrições em vagas disponíveis para a comunidade nos Centros Interescolares de Línguas (CILs). O cadastro deve ser realizado de forma exclusivamente on-line, de 4 a 8 de março, pelo link que será disponibilizado pela pasta. Para o primeiro semestre de 2021, há vagas nos cursos de Espanhol, Francês, Inglês e Japonês.



O resultado do sorteio eletrônico será divulgado em 10 de março, a partir das 18h, também pelo site. As matrículas dos contemplados deverão ser confirmadas entre 11 e 12 do mesmo mês, eletronicamente, por meio do envio da documentação para o e-mail do centro de línguas no qual candidato irá estudar.

Documentos para confirmação de matrícula:

Documento de identificação (RG) – Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto e CPF do estudante



CPF do estudante



Duas fotos 3X4 *poderão ser entregues na secretaria do CIL, quando for possível o retorno das aulas presenciais



Comprovante de residência

As vagas ofertadas à comunidade são as que não foram preenchidas por estudantes da rede pública de ensino do DF, e, assim, oferecidas ao público em geral de acordo com a Lei Distrital 5.536/2015. Para a comunidade, é realizada apenas uma chamada.