Inscrição para seleção do conselho de segurança é prorrogada

Bombeiros, policiais e profissionais da saúde e da educação farão parte do conselho - (crédito: Thiago Fagundes/CB/D.A Press)

As inscrições para participar do processo seletivo para ocupação de cargos no Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp) foram retomadas e poderão ser feitas entre esta quinta-feira (4/3) e 17 de março. Os interessados poderão participar a partir do preenchimento do formulário, que ficará disponível no site da página da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF).

Por conta da pandemia, toda a tramitação será feita de forma virtual. O prazo antigo de aplicação encerrou-se em 26 de fevereiro. O período foi estendido para que mais entidades possam participar do grupo, segundo a SSP-DF.

Entidades de classe – como sindicatos e associações – das forças de segurança pública do Distrito Federal e órgãos vinculados, bem como entidades ou organizações da sociedade civil, núcleos de estudo, grupos de pesquisa, universidades e conselhos comunitários poderão fazer indicação para os 14 cargos disponíveis.

Por meio do processo seletivo, serão escolhidas oito entidades de classe e seis entidades da sociedade civil, que indicarão representantes – titular e suplente – para as respectivas vagas. Os resultados das candidaturas válidas serão divulgados em 24 de março, de acordo com a SSP-DF. O resultado final do processo seletivo sairá em 30 de abril.

Conselho

O Condisp é o órgão responsável pela realização de estudos e ações com o objetivo de aumentar a eficiência na execução da política distrital de segurança pública e na prevenção e repressão da violência e criminalidade. O Condisp é um dos integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

O conselho é de natureza consultiva, propositiva e de acompanhamento social sobre a Política de Segurança Pública do Distrito Federal, com a participação de órgãos públicos, entidades de classe e sociedade civil. As reuniões do Conselho são bimestrais. O calendário com as datas dos encontros já está definido.

Serviço:

Reabertura das inscrições para o Condisp

Período: 4/3 a 17/3

Resultado final: 30/04

Formulário disponível para inscrição