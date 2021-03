Indicado à presidência do Iges-DF, Gilberto Occhi testa positivo para covid-19

LP Luana Patriolino

Para assumir efetivamente a presidência do instituto, Gilberto Occhi deverá passar por sabatina no Plenário da Câmara Legislativa - (crédito: Tania Rego/Agência Brasil - 30/1/18)

Indicado à chefia do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), o ex-ministro da Saúde Gilberto Occhi testou positivo para a covid-19, nesta quarta-feira (3/3). Além dele, o diretor-presidente interino da entidade, Marcelo Oliveira Barbosa, foi infectado pelo novo coronavírus, segundo a assessoria do Iges-DF.

Os gestores deverão ficar afastados das atividades por pelo menos 15 dias. Na segunda-feira (1º/3), a Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc) da Câmara Legislativa (CLDF) aprovou a indicação de Occhi para o cargo de diretor-presidente do Iges-DF, responsável pela gestão do Hospital de Base e do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), além das seis unidades de pronto-atendimento (UPAs) do DF.

Occhi foi indicado pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), mas, para ser nomeado, precisa passar por sabatina no plenário da CLDF. Com isso, o Iges-DF chega ao quarto presidente em pouco mais de dois anos.

Em 19 de fevereiro, os deputados distritais apresentaram um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar irregularidades no Iges-DF. Na semana passada, o instituto também foi alvo de polêmicas, devido à notícia da realocação dos servidores de volta para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).