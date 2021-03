DF se aproxima de 145 mil pessoas vacinadas contra covid-19 e ampliará campanha

AI Ana Isabel Mansur

4,72% da população distrital está imunizada contra o novo coronavírus - (crédito: Carl de Souza/AFP - 6/2/21)

No dia em que mais 26,2 mil doses da CoronaVac chegaram ao Distrito Federal, o total de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose do imunizante contra a covid-19 é de 144.231. Desses, 54.145 (37,5%) receberam também o reforço da vacina. Segundo levantamento feito pelo portal Coronavírus Brasil, 4,72% da população distrital está imunizada contra o novo coronavírus.

Com o envio de mais doses, o Distrito Federal aumentou o público-alvo da vacinação e os idosos com 75 anos vão começar a ser imunizados nesta quinta-feira (4/3). O grupo pode agendar a aplicação por meio do site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque 160.

Das 266.760 doses enviadas pelo Ministério da Saúde à capital federal, 198.376 (74,4%) foram aplicadas e 225.780 (84,6%) foram distribuídas às regiões de saúde do DF. Há 40.980 (15,4%) vacinas em estoque. Em média, 6.840 doses foram aplicadas por dia, entre primeira e segunda doses, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF — em 19 de janeiro.

O ministério mandou ao DF cinco remessas da CoronaVac, em um total de 199.760 doses, e duas remessas da Covishield, totalizando 67 mil unidades. De acordo com a SES-DF, apenas quem recebeu a vacina do laboratório SinoVac, feita em parceria com o Instituto Butantan, está recebendo o reforço do imunizante.

A Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, requer intervalo de até 90 dias entre as doses. A recomendação do Ministério da Saúde, portanto, é que todas as doses recebidas desta vacina sejam utilizadas, sem reservar unidades para a segunda aplicação.