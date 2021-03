ComeÃ§a a vacinaÃ§Ã£o de idosos com 75 anos

S » SAMARA SCHWINGEL

Com o recebimento de mais 26,2 mil doses da CoronaVac, ontem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou o início da vacinação de pessoas a partir de 75 anos. O novo grupo prioritário começa a ser atendido às 8h de hoje, mas é necessário agendar atendimento, pela internet ou por telefone. A estimativa é de que 9,3 mil brasilienses façam parte dessa parcela. A confirmação do início da nova etapa ocorreu ontem, mesmo dia em que o DF atingiu a maior média móvel de casos do ano e ultrapassou as 300 mil infecções por covid-19, com mais de 4,9 mil mortes (leia mais na página 20).

Dos 43 pontos de vacinação, 13 são por drive-thru. O agendamento segue o padrão adotado pela SES-DF: os interessados podem acessar o site vacina.saude.df.gov.br ou ligar no Disque 160, opção 6. Às 17h de ontem, idosos com 75 anos começaram a escolher os locais, a data e o horário de preferência para receber a primeira dose. Um deles foi o aposentado Walter Antônio Augustinho, 75 anos, que, ao saber da notícia, correu ao portal para garantir que vai ser imunizado. “Quero viver muito ainda, e estou ansioso para o momento de me vacinar”, disse o morador do Lago Norte.

Os pontos drive-thru atendem exclusivamente por meio de marcação. Nas unidades básicas de saúde (UBSs) que disponibilizam vacinas, é possível receber imunizantes sem agendamento, porém, a SES-DF alerta que há risco de filas e aglomerações. Maria de Lourdes Viana Alves, 75, mora na Asa Norte e conseguiu garantir o atendimento na manhã de hoje, na UBS do Sol Nascente. Ela contou que não teve problemas com o site e que aguarda pelo fim da pandemia. “O motivo maior é que, depois de vacinada, espero poder viajar, para visitar meus irmãos em Fortaleza”, afirmou Maria de Lourdes.

Ao acessar o site da Secretaria de Saúde, para programar a vacinação, é necessário informar dados pessoais como CPF, endereço e telefone. A pasta informou que, para agilizar o atendimento no dia da imunização, é recomendado — não obrigatório — imprimir e levar a Ficha de Registro de Doses Aplicadas, gerada no fim do processo de cadastramento pela internet. Caso não seja possível, o documento será preenchido na UBS. Diariamente, a SES-DF disponibiliza novas vagas para todo o grupo prioritário; por isso, ressalta que não há necessidade de aguardar em filas.

“O ideal é que se evite chegar a uma UTI. Para isso, precisamos manter o distanciamento social. Esse é o dever de cada um”

Walter Ramalho, professor de epidemiologia da Universidade de Brasília (UnB)

» Locais de vacinação

Águas Claras

Faculdade Unieuro (só drive-thru)

Asa Norte

UBS nº 2 — EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS nº 1 — SGAS 612, Lotes 28/29

Brazlândia

UBS nº 1 — EQ 6/8, Lote 3,

Setor Norte

Candangolândia

UBS nº 1 — EQR 5/7, Área Especial 1

Ceilândia

UBS nº 3 — QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5 — QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (só drive-thru)

UBS nº 7 — EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16 — SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17 — QNP 16/20, Setor P Sul

Cruzeiro

UBS nº 2 — Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Estrutural

UBS nº 2 — Quadra 18, Área Especial (antigo prédio do TRE)

Gama

Estacionamento Bezerrão, Setor Central (só drive-thru)

UBS nº 1 — Entrequadra 6/12

UBS nº 3 — E/Q 3/5, Área Especial, Setor Leste

UBS nº 5 — Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Guará

UBS nº 1 — QE 6, Lote C, Área Especial S/N, Guará 1

UBS nº 2 — QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2

(inclui drive-thru)

UBS nº 3 — QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4 — QELC, EQ2/3, Conjunto Lucio Costa

Itapoã

UBS nº 2 — Quadra 378,

Área Especial 1, Del Lago

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis

(só drive-thru)

DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Lago Norte

Shopping Iguatemi (só drive-thru)

UBS nº 1 — SHIN, QI 3,

Área Especial

Lago Sul

Policlínica — Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (só drive-thru)

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 — 3ª Avenida,

Área Especial nº 3

Paranoá

Praça Central S/N, Lote 1,

ao lado da Administração Regional

Parque da Cidade

Estacionamento 13 (só drive-thru)

Planaltina

Casa de Vivência — NS01,

Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5 — Quadra 12 D, Conj. A, Área Especial (inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS nº 3 — Qd 104/105,

Área Especial

Riacho Fundo 1

UBS nº 1 — QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS nº 1 — QC 6, Conjunto 16,

Área Especial, Lote 1

UBS nº 2 — QC 1, Conjunto 10, Lote 1

Samambaia Norte

UBS nº 2 — QS 611, AE 2

Santa Maria

Administração Regional de Santa Maria — Quadra 1, Conj. H, Lote 1 (só drive-thru)

Igreja Assembleia de Deus — QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2 — EQ 217/317, Área Especial, Lote E

São Sebastião

UBS nº 2 — TRE, Qd. 101, Conj. 2, Lote 1, Residencial Oeste

Sobradinho 1

UBS nº 1 — Quadra 14, Área Especial 22/23 (inclui drive-thru)

Sobradinho 2

UBS nº 2 — DF-420, Setor de Mansões (inclui drive-thru)

Taguatinga

UBS nº 1 — QNG, AE 18/19

UBS nº 5 — Setor D Sul, AE 2