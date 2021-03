Lockdown não segura preço da gasolina: litro chega a R$ 5,85 no DF

LC Lis Cappi

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O aumento no preço da gasolina começou a chegar nos postos de combustíveis do Distrito Federal. A variação, que subiu por fatores como reajustes da Petrobras, aumento do etanol e preço do petróleo, fez com que o litro do combustível chegasse a R$ 5,85 em um posto no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) na segunda-feira (1º/3)

Boa parte dos postos, no entanto, ainda apresenta o valor do combustível sem levar em conta os novos reajustes. O posto GT, na 214 Norte, marcava nesta quarta-feira (3/3), R$ 5,69 para o litro da gasolina comum. A maioria dos valores de postos indicados pelo aplicativo Waze, também nesta quarta-feira, apontam valores que começam em R$ 5,12 o litro.

A expectativa, no entanto, é que o preço da gasolina apresente aumento nos próximos dias. Isso pelo fim do estoque que chegou aos postos ainda antes dos ajustes. Segundo Paulo Tavares, presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis), o preço médio final do litro da gasolina aumentou aproximadamente 23 centavos desde 1º de março. Esse valor deve ser repassado aos consumidores.

"O que está acontecendo é o repasse que a revenda passou a cobrar desde o dia 1º de março", afirma Tavares. "Além disso, o etanol anidro subiu, e isso forçou o preço da gasolina na distribuidora", completa."Enquanto a Petrobras tiver a política de reajuste, vamos sofrer. Claro que depende de quanto cada revendedor compra e quanto vai vender. Com o preço médio da distribuidora a R$ 5,30, se pode vender a menor valor? Sim, mas vai ter prejuízo".

O presidente do Sindicombustíveis ainda indica um cenário pessimista para o preço do combustível direto na bomba dos postos. "O modelo ainda é esse. A última reunião do conselho (da Petrobras) decidiu que não vai mudar a política de preço. Com isso, o viés é de alta. A economia do Brasil está ruim, o governo federal não está ajudando e a situação fiscal é péssima. A tendência é o dólar subir mais. Que suba a inflação e tudo o mais, infelizmente."

Também nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o preço do petróleo pode voltar a subir nas próximas semanas. A variação também traz impacto no valor final da gasolina.

Confira a seguir o preço registrado em alguns postos do DF nesta quarta-feira (3/3). O valor é referente ao litro da gasolina comum: