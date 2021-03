Procurador de justiça aposentado é preso por morte de delegado do Ceará

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um procurador de justiça aposentado, 71 anos, que foi julgado e condenado pela morte do delegado de polícia do Estado do Ceará Cid Júnior Peixoto do Amaral, morto com um tiro na cabeça, na cidade de Eusébio (CE), em 13 de agosto de 2008. A pena do homem é de 13 anos e nove meses em regime fechado.

A prisão aconteceu na manhã da última quarta-feira (3/3), no Pistão Sul, em Taguatinga, por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP), durante a Operação Eusébio.

A ação ocorreu após tratativas com o Departamento de Polícia Judiciária Metropolitano de Fortaleza/CE e, após um mês de diversas diligências, levantamentos de inteligência policial e vigilância de campo.

Contra o autor, havia mandado de prisão condenatória desde o dia 17 de julho de 2019, após confirmação em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Dessa forma, ele estava foragido há um ano e meio.