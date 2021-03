DF tem maior proporção de deputadas federais do país

JM Jéssica Moura

Há oito representantes do DF na Câmara Federal e quatro são mulheres - (crédito: Zeca Ribeiro/Camara dos Deputados)

Metade da bancada do DF na Câmara Federal é composta por mulheres. Assim, quatro dos oito representantes locais exercem o cargo. É a maior proporção do país, feito igualado apenas pelos parlamentares do Acre.

Tendo em vista que as mulheres são maioria no conjunto da população, a 2ª edição das Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no produzida pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que as mulheres ainda são subrepresentadas na arena política.

Nas últimas eleições gerais, as mulheres somaram 31,9% das pessoas que concorreram no pleito de 2018 para uma vaga na Câmara dos Deputados. Em 2020, 14,8% das cadeiras da Casa eram ocupadas por deputadas. Até 2017, havia apenas uma deputada na bancada do DF.



Na bancada distrital, essa proporção é menor: quatro dos 24 parlamentares são mulheres, o que corresponde a 16% da Câmara Legislativa (CLDF). Desde 2009, as cotas para candidaturas das mulheres se tornaram obrigatórias. Com isso, os partidos tiveram de assegurar que pelo menos 30% das candidaturas seria de algum dos gêneros.

Cargos de liderança

O estudo do IBGE ainda avaliou a participação de homens e mulheres em cargos de liderança em órgãos públicos e também no setor privado. Nesse recorte, as mulheres estão em desvantagem no DF: enquanto os homens ocupam 63,9% das gerências e diretorias, as mulheres são 36,1% das lideranças. No âmbito nacional, esses indicadores são de 62,6% e 37,4%, respectivamente.