DF tem menor taxa de gravidez na adolescência do país

JM Jéssica Moura

A média nacional ficou em 59 nascimentos para cada mil jovens - (crédito: PxHere)

O Distrito Federal é uma das unidades da federação com índices mais satisfatórios de proteção da infância no país. É o que apontam os indicadores reunidos na 2ª edição das Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no produzida pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

Na capital federal, a taxa de fecundidade entre as jovens de 15 a 19 anos é a menor do Brasil: em 2019, foi de 42,7 nascimentos para cada mil meninas. Já a média nacional foi de 59 a cada mil jovens nessa faixa etária. A taxa vem caindo ao longo dos anos: em 2011, no DF, esse índice era de 47,8. A região Norte é onde se observa a situação mais grave nesse quesito: no Amazonas, que tem o indicador mais elevado, a taxa é de 93,2.

Casamento infantil

O casamento com adolescentes atinge de maneira desigual meninas e meninos. Em 2019, 194 contratos de casamento firmados no DF envolveram meninas com até 17 anos, o que representa 1% dos matrimônios naquele ano. Já entre os meninos, 30 se casaram no DF, o que corresponde a 0,1% dos que se tornaram cônjuges.

Com isso, a capital federal ocupa a 2ª colocação em todo o país da proporção de casamentos com adolescentes. No Rio de Janeiro, esse relação é de 0,9%. Ainda que o casamento precoce continue ocorrendo, a proporção de casamentos de meninas também caiu pela metade em oito anos na capital federal. Ainda que o casamento civil só seja permitido para pessoas maiores de 18 anos, os menores podem se casar com a autorização dos pais.