Covid-19: Taxa de transmissão está em 1,32, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/ CB )

Nesta quinta-feira (4/3), a taxa de transmissão da covid-19, no Distrito Federal, chegou a 1,32. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para mais 132. A informação foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em entrevista ao CB Poder, uma parceria da Tv Brasília com o Correio Braziliense. Na bancada estava a jornalista Denise Rothenburg.

“O índice de transmissão do vírus está a 1,32. Ou seja, mesmo com o trabalho de abertura de UTIs teremos um agravamento da crise. Precisamos diminuir o índice de transmissão senão não vamos sair da crise”, considerou o governador.

O emedebista avaliou a ocupação de leitos de Unidades de Terapia iItensiva (UTI), que, nesta manhã, estava acima dos 90%. “Os leitos são abertos e preenchidos imediatamente. Na segunda-feira (8/3), devemos abrir a licitação para a construção de mais três hospitais de campanha, serão mais 300 leitos”, informou.

Serão três hospitais. Um no Ginásio do Gama, um em Ceilândia e um no Ginásio Nilson Nelson, com 100 leitos cada um. Além disso, o governador explicou que está trabalhando junto à iniciativa privada para expandir o Hospital de Santa Maria. “Tudo isso vai desafogar a procura por leitos e, assim, poderemos voltar a funcionar normalmente no DF.”