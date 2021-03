Detran-DF: Leilão de carros e motocicletas será nos dias 15, 16 e 17

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/TRT-10)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá leiloar 760 veículos recolhidos por infrações de trânsito. Os interessados podem avaliar os carros e motocicletas na próxima semana, entre os dias 8 e 12 de março, no pátio da Flexleilões, localizado próximo ao Detran do SIA. O evento será on-line, pelo site da Flexleilões. As inscrições para participar devem ser feitas no mesmo endereço eletrônico até a próxima sexta-feira (12/3).

A venda dos veículos ocorrerá em três dias, sendo a data de 15 de março destinada ao leilão de sucatas e o dia 16, aos 260 carros conservados que podem voltar a circular. Em 17 de março, serão vendidas as motocicletas. Os lances mínimos para os bens a serem vendidos variam de R$ 400 a R$ 9,5 mil.

Entre os destaques do leilão estão uma Range Rover Evoque, por R$ 9,5 mil; um Mercedes-Benz, por R$ 7 mil; e uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, por R$ 1,6 mil. De acordo com o Detran- DF, o vencedor terá que realizar o pagamento imediato de 25% do valor arrematado, sendo que 5% será destinado ao leiloeiro.

Exposição

A visitação deve ser agendada pelo e-mail contato@flexleiloes.com.br ou pelos seguintes telefones:

(61) 4063-8301

(61) 99625-0219

Local de exposição: Pátio da Flexleilões - STRC Sul, Trecho 02, conjunto B, lote 02/03, próximo ao Detran do SIA.

Retirada de veículos do leilão

Os atuais proprietários que quiserem retirar os veículos do leilão têm até a próxima sexta-feira (12/3) para comparecer ao Núcleo de Leilão (Nulei), no Detran de Taguatinga, e regularizar a situação do bem. O atendimento deverá ser agendado no Portal de Serviços do Detran.

Local do Núcleo de Leilão: unidade do Detran da Área Especial n° 02, 1° andar, sala 05, Taguatinga Norte.