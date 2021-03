CB Correio Braziliense

CURSOS

Curso superior

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está realizando o vestibular agendado durante todo o mês de março. A instituição oferece oito cursos de graduação em gestão e tecnologia, com duração máxima de dois anos e meio. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da faculdade (df.senac.br/faculdade). A prova acontece de forma on-line, enquanto houver vagas disponíveis.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.

Educação financeira

Estão abertas as inscrições para o YouCash®, treinamento idealizado pelo empresário pernambucano Arthur Lemos para formação de educadores financeiros. Realizado no formato EaD, o curso oferece uma formação completa, dividida em 23 módulos que passam pela perspectiva ética da profissão, pelo conhecimento técnico e, também, sobre a construção de um negócio nesse segmento. As aulas iniciam em 23 de março, mas os interessados podem participar de um minicurso gratuito e ao vivo, a partir de 17 de março, com uma apresentação do conteúdo da formação e da profissão. As inscrições podem ser realizadas no link: https://bit.ly/2OjnMtv.

Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e quibes, em formato digital, no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou (61) 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: (61) 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Minicursos em educação

A 26º edição do Congresso Internacional de Educação à Distância oferece minicursos. O evento ocorrerá entre 15 e 19 de março, e as inscrições podem ser feitas até 10 de março. Informações: http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/minicursos/.

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Revisão para o PAS

Com foco na 3ª etapa do PAS/UnB, o Colégio Sigma promove uma semana com aulões on-line de revisão. As aulas gratuitas acontecem hoje, a partir das 19h, e amanhã, às 9h. O conteúdo será ministrado pela equipe de professores do colégio e do Avante, curso preparatório da escola. A revisão é aberta ao público e gratuita para todos os estudantes do ensino médio. Para participar, acesse o canal oficial do Sigma no YouTube: www.youtube.com/ColegioSigmaDF.

Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

Núcleo Rural Sobradinho II: chácaras Boa Vista, Lagoa Redonda e 36, das 8h40 às 16h.

Destaques

Mestre Moo Shong Woo

A Associação Being Tao convida amigos e apoiadores para participar da comemoração virtual, do aniversário dos 90 anos do Mestre Moo Shong Woo, no domingo, 7 de março, das 9h às 11h. Acontecerá atividades como kendô, práticas corporais e roda de saberes A transmissão ao vivo será pelo YouTube, no canal Praça da Harmonia Universal. Informações: www.phu.org.br.



Universidades nos EUA

A Feira Virtual Education USA Brasil, que dá acesso gratuito a estudantes brasileiros que sonham em estudar nos Estados Unidos ocorrerá, virtualmente, entre 22 e 27 de março. Representantes de 35 instituições norte-americanas estarão reunidos, em ambiente virtual, fazendo apresentações, esclarecendo dúvidas, divulgando bolsas de estudos e apresentando propostas para cursos de graduação, pós-graduação e intensivo em inglês. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: bit.ly/feiraedusabr.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Patrimônio amado

“Eu amo Brasília”: o letreiro instalado na área da Torre de TV, quase no coração do Plano Piloto, celebra o carinho que os moradores da capital têm pela cidade, que, em 1987, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco — braço da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, Ciência e a Cultura.

Grita geral

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

ÔNIBUS LOTADO

O vigilante patrimonial Antônio de Farias, 43 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar dos ônibus lotados que saem de Santo Antônio do Descoberto (GO). “No transporte do Entorno, não temos escolha, eles fazem do jeito que querem. Não tem ônibus suficiente, muitas pessoas ficam em pé e em aglomerações. Em tempos de pandemia, os usuários ficam mais expostos a contaminação”, afirmou.

» A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) respondeu que repassará a reclamação para a equipe de fiscalização. “Sempre que flagrada a superlotação nos ônibus semiurbanos, a fiscalização da ANTT autua a empresa envolvida”, informou a agência. A ANTT acrescentou que disponibiliza o telefone 166, o Whatsapp (61) 99688-4306 e o e-mail ouvidoria@ant.gov.br para que a população usuária do transporte semiurbano reporte qualquer problema, dúvida ou sugestão.

GUARÁ

FALTA DE ILUMINAÇÃO

A analista de processos Alessandra Azevedo critica a falta de iluminação na praça central da QI 20, no Guará. Segundo a moradora, nenhum poste de luz está funcionando. “Passeio sempre com os meus cachorros por volta de umas 20h e, nesses últimos dias, está tudo escuro. Tem um pessoal que está tendo que fazer ginástica na quadra com lanternas. Isso prejudica a vida de quem utiliza o espaço para fazer suas atividades físicas e das crianças que vão brincar no local”, ressaltou Alessandra.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) respondeu que encaminhou a demanda para as equipes de manutenção da Companhia. “É muito importante que os chamados sejam abertos através da Central 116, opção 4, sendo esse o canal de atendimento entre os brasilienses e a CEB”, afirmou a CEB. A Administração Regional do Guará, por sua vez, informou que a iluminação pública da cidade está sendo melhorada gradativamente, e que mais de R$ 2,5 milhões já foram destinados para a troca das luminárias por lâmpadas de LED em diversas quadras. A Administração ainda esclareceu que o cidadão pode registrar a sua solicitação pela internet, pelo ouv.df.gov.br, e pelo telefone 162. O atendimento presencial especializado será prestado apenas para idosos, mediante agendamento pelo número 9.9188 6175.