Vacinação sem filas para idosos de 75 anos

LP Larissa Passos

No mesmo dia em que bateu — pela terceira vez nesta semana — recorde nas médias móveis de casos e mortes pela covid-19 em 2021 (leia Números em alta), o DF deu início à vacinação de idosos com 75 anos, após receber mais 26,2 mil doses da CoronaVac. Com a nova remessa, a capital federal imunizou ontem 5.620 pessoas com a primeira dose e reforçou a aplicação da vacina em 1.841 brasilienses, elevando o total de pessoas vacinadas na unidade federativa a 149.851. Dessas, 55.986 (37%) receberam também a segunda dose.

O Correio esteve ontem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Asa Norte, Asa Sul e Cruzeiro. Os postos de saúde amanheceram sem fila de espera para a imunização, atendendo idosos que agendaram no site da pasta, bem como aqueles que fizeram o agendamento por telefone.

“Isso aqui é uma vitória”, celebrou a moradora da Asa Norte e aposentada Zelma Mamedes, 75 anos, após tomar a vacina. Ela conta que a sensação de ser imunizada é um alívio: “Eu não senti dor, foi rápido e não demorou. Os profissionais de saúde me trataram bem e foram muito atenciosos”. A filha, Fernanda Rezende, fez o agendamento pelo site no dia anterior e não enfrentou dificuldades durante o processo.

Moradora da Octogonal e também aposentada, Maria Vilani Fernandes, 75 anos, relata que fez o agendamento da vacina para as 15h, mas chegou antes do horário previsto e conseguiu receber a primeira dose do imunizante. Mesmo vacinada, ela garante que, como é recomendado, continuará seguindo todos os protocolos estabelecidos pelos órgão de saúde.

Outra moradora da Octogonal, a paisagista Marta Elisa Zapata, 75 anos, diz que se sente agradecida por receber o imunizante. A chilena, que mora há 25 anos na capital federal, ficou ansiosa para a vacinação, porque segundo ela, está sem cuidar da neta e sem poder abraçá-la desde março: “Se Deus quiser, agora vamos poder”.



Números em alta

Pelo terceiro dia consecutivo, o DF registrou as maiores médias móveis de casos e de mortes do ano. Ontem, a mediana de óbitos chegou a 16,14 — 66% a mais do que o valor de 18 de fevereiro —, e a de infectados está em 1.200,4 — 101,5% maior do que a média de duas semanas atrás. Em 24 horas, a Secretaria de Saúde registrou 18 mortes e 1.266 novos casos de covid-19. Com isso, o total de pessoas infectadas pela doença no DF chegou a 302.185, e o número de vidas perdidas desde o início da pandemia é de 4.918.`