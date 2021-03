Suspeito de aplicar golpes em idosos, homem é preso com dólares e euros no DF

DD Darcianne Diogo

Policiais militares prenderam, na noite desta quinta-feira (5/3), um homem de 31 anos investigado por aplicar golpes em idosos no Distrito Federal. O suposto estelionatário foi detido no momento em que tentava realizar um saque com um cartão de uma das vítimas, em uma agência bancária, no Setor Bancário Sul. Durante a fuga, o suspeito caiu em um fosso de, aproximadamente, quatro metros, e quebrou o pé. Com o homem foram apreendidos 3 mil dólares, 2 mil euros e R$ 6 mil.



Os policiais foram acionados por volta das 19h pela equipe de monitoramento do banco, informando que havia um homem em atitude suspeita dentro da agência. Aos militares, os funcionários relataram que o rapaz ia ao local frequentemente e utilizava o nome da instituição financeira para subtrair cartões dos clientes. Segundo a PMDF, o autor se passava por bancário, escolhia as vítimas - preferencialmente idosos -, ia até a casa delas e recolhia o cartão, na desculpa de que o mesmo apresentava defeitos. De acordo com a corporação, o homem efetuou saques em todo o DF. O prejuízo ainda não foi estimado.

Prisão



A equipe chegou ao local no momento em que o suspeito tentava efetuar mais um saque na agência. Ao avistar a viatura, o homem correu em direção ao Setor de Autarquias Sul e saltou em um fosso, onde acabou ficando encurralado.

Preso, o rapaz se queixou de dores nos pés e na barriga. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram que o homem havia fraturado o pé. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base.

No meio do caminho, o autor dispensou vários objetos. Entre eles, um celular, 3 mil dólares (R$ 16,8 mil), 2 mil euros (equivalente a R$ 13,5 mil), além de R$ 6 mil, dois cartões de Banco e seis máquinas de cartão. A 5° Delegacia de Polícia (Área Central) apura o caso.