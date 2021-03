Com máxima de 31ºC, calor predomina nesta sexta (5) em todo o DF

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A sexta-feira (5/3) será de muito sol e calor em todo o Distrito Federal. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas fracas durante a tarde e à noite.

No decorrer do dia, algumas nuvens podem tomar conta do céu, mas o sol predominará. A temperatura mínima, de 14ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã, em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar aos 31ºC.

A umidade relativa do ar varia entre 100% e 30%. Embora a menor taxa pareça baixa, ainda não é indicativo de estado de atenção, porém é importante que os brasilienses redobrem os cuidados com a saúde, como manter-se hidratado o dia todo.

Para o fim de semana, o cenário muda. Segundo o meteorologista Mamedes Luiz Melo, a previsão é de chuva. No sábado (6/3), as precipitações serão registradas em áreas isoladas. Já no domingo (7/3), elas se espalham pelo DF e Entorno.

“No fim de semana, onde houver registro de chuva ela será mais forte. Essa previsão se estende até semana que vem, que tem tendência de ser chuvosa”, afirmou o especialista.