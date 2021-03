Detran-DF flagra moto com mais de R$ 250 mil em multas

CB Correio Braziliense

O flagrante, que ocorreu nesta quinta-feira (4/3), faz parte da Operação Cartas Marcadas. - (crédito: Detran-DF/ Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou uma motocicleta com cerca de 3,9 mil infrações na tarde desta quinta-feira (4/3). O fato ocorreu por volta das 13h, próximo ao JK Shopping, na avenida Hélio Prates, enquanto equipes do órgão faziam fiscalização no local.

No total, as notificações e os débitos somam R$ 256 mil desde 2018. Ao consultar a base de dados, o Detran-DF verificou que o veículo de modelo Honda/CG 125 Fan KS havia sido vendido como sucata em um leilão em 2017 feito pelo Detran de Goiás (GO). Além do elevado valor em multas, o chassi da moto estava raspado.



O flagrante faz parte da Operação Cartas Marcadas. As abordagens, como a moto apreendida, buscam retirar de circulação veículos "Campeões de Multas" por trazerem enorme risco à segurança no trânsito.