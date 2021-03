Obra do viaduto do Recanto das Emas tem início nesta sexta

AD Alice Dias*

A intervenção vai beneficiar quem vem do Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Gama e Santa Maria - (crédito: RENATO ALVES)

A construção de um viaduto no Recanto das Emas teve início nesta sexta-feira (05/03) com um investimento de R$ 30,9 milhões e obras previstas para durar cerca de um ano. A intervenção é esperada pela população há mais de dez anos e vai beneficiar quem vem do Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Gama e Santa Maria.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve no local esta manhã para o evento de lançamento do projeto e afirma que “é uma das obras que vai beneficiar a população do Recanto das Emas, além do Riacho Fundo II e as pessoas que visitam o Gama, aliviando o trânsito nessa área. Além disso, estamos liberando recursos para o recapeamento de toda a pista e isso vai fazer com que o fluxo diminua”. A construção também será feita em um trecho da Estrada Parque Contorno (DF-001) para melhorar a mobilidade da cidade.

Em sua conta do Twitter, o governador afirma ter visitado a obra do túnel de Taguatinga logo em seguida. Ele ratifica que 20% do trabalho foi concluído e que a previsão de término do túnel é abril do ano que vem.



Informações Agência Brasília