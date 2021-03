Vacinas: em 32 dias de aplicação de doses, DF imuniza 5% da população

AI Ana Isabel Mansur

O Distrito Federal chegou, nesta sexta-feira (5/3), à taxa de 5,07% da população vacinada contra a covid-19. Apesar de a taxa ainda ser pequena, o DF está em terceiro lugar na lista das unidades federativas com mais pessoas imunizadas, proporcionalmente. Nas duas primeiras colocações aparecem Amapá (6,62%) e São Paulo (5,09%). Os números são do portal Coronavírus Brasil.

A taxa corresponde a 154.825 brasilienses, dos quais 57.870 (37%) receberam, também, a segunda dose. A Secretaria de Saúde imunizou, nessa sexta (5/3), 4.974 pessoas e aplicou o reforço em outras 1.884. Na mesma data, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu reabrir escolas particulares e academias.

Por enquanto, apenas quem recebeu a primeira aplicação da CoronaVac tem recebido a segunda dose. Desde que deu início à campanha — em 19 de janeiro —, o DF recebeu 266.760 unidades do Ministério da Saúde, sendo 199.760 da Sinovac e 67 mil da Oxford/AstraZeneca. As aplicações ocorrem em 43 pontos espalhados pela capital federal, de segunda a sexta-feira.

Novo decreto

Após anunciar a reabertura de creches, escolas e faculdades particulares, além de academias de ginástica, a partir de segunda-feira (8/3), Ibaneis afirmou nas redes sociais que espera que a população "continue tomando os cuidados, com distanciamento, máscaras e lavando as mãos".

Nas postagens, o governador explicou que as academias só poderão funcionar sem aulas coletivas: "Ainda estamos em situação crítica, apesar da instalação de 102 novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) nesta semana. Semana que vem teremos mais 119! Ninguém pode relaxar, a doença é traiçoeira e pode matar", reforçou Ibaneis.

O chefe do Executivo distrital acrescentou que o funcionamento das escolas ocorrerá por meio da alternância entre ensino presencial e aulas a distância. "É importante diminuir a circulação nas ruas, mas é ainda mais importante manter o distanciamento, o uso de máscara e lavar as mãos com água e sabão", destacou.

Nesta sexta (5/3), com 92,61% de ocupação nas UTIs separadas para pacientes com covid-19, 42 pessoas com confirmação ou suspeitas de contaminação aguardavam na fila por um leito. Além disso, os números do dia da pandemia no DF registraram novo recorde do ano nas médias móveis de casos e de mortes.