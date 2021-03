Idosos com 75 anos ou mais se vacinam neste sábado e reclamam de aglomerações

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Neste sábado (6/3), começou a vacinação de idosos com 75 anos ou mais no Distrito Federal. Filas de carros se formaram em postos de vacinação drive-thru para a imunização do público-alvo.



Os pontos de atendimento no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, no Shopping Iguatemi, no Lago Norte, e na Faculdade Unieuro, em Águas Claras, funcionam sem necessidade de agendamento, expecionalmente hoje, das 9h às 15h.

No estacionamento 13 do Parque da Cidade, a moradora da Asa Sul, Edith Nogueira, 75, se alegrou ao receber a primeira dose do imunizante, mas deixou um alerta sobre os cuidados com a pandemia.

"Me sinto feliz, tranquila, porque o importante é se imunizar. Estou ficando quieta em casa, sem sair. Mas vejo muitas aglomerações ainda, o que não é o certo para a gente sair dessa. Só faz subir o contágio. A nossa proteção é se resguardar", comenta.

Ela conta os cuidados que tem adotado durante a pandemia. "Tiro os sapatos antes de chegar em casa, lavo a mão, uso álcool em gel logo ao abrir a porta. Não dá para bobear. Se desço de elevador, por exemplo, só com uso de máscara", detalha Edith.

Alerta para Ceilândia



Moradora de Ceilândia, Maria José de Andrade, 75, comemorou a aplicação da primeira dose da vacina, mas reclamou do desrespeito às regras sanitárias em sua região.

"É difícil ficar em casa por mais de um ano sem poder sair por conta do vírus. Não posso abraçar os meus filhos e netos, a gente vai suportando. Mas o pessoal em Ceilândia não se conscientiza que está pondo em risco a vida deles e de quem está em casa. Só querem saber de festa e bebedeira", critica a idosa.

Maria José de Andrade, 75, foi ao posto de vacinação drive-thru para ser imunizada (foto: Pedro Marra/CB/D.A Press)

"Tenho muito medo de pegar essa doença, porque tenho muita preocupação com a minha família. Moro com o meu irmão, de 70 anos, que é diabético, e meu filho de 49 anos, que veio hoje comigo. Graças a Deus, ninguém da minha família morreu por conta da covid-19", afirma Maria.

Segundo o último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado no início da noite desta sexta (5/3), Ceilândia segue como a região com mais casos e mortes pela covid-19 no DF: quase 33 mil casos confirmados e 835 mortes registradas.

O objetivo da vacinação deste sábado, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), é contemplar pessoas que não podem comparecer aos locais de vacinação durante a semana e aumentar as opções de datas, para evitar filas e aglomerações.

O público-alvo da imunização contra a covid-19 na capital federal foi estendido para pessoas com 75 anos, na última quinta-feira (4/3), após a chegada de mais 26,2 mil doses da CoronaVac.

O atendimento também pode ser programado pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque Saúde 160, opção 6. Atualmente, o grupo prioritário do DF é composto por idosos de 75 anos ou mais; profissionais da saúde; pacientes em home care ou cadastrados no Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad); indígenas aldeados; e pessoas em instituições de longa permanência