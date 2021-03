Acusado de estupro é preso ao se candidatar para vaga no Hospital da Criança

SP Sarah Peres

O brigadista, segundo as investigações, escolhia meninas de 5 a 12 anos, como vítimas - (crédito: PCDF/Divulgação)

O brigadista terceirizado do Senado foi preso na sexta-feira (5/3), em uma emboscada, ao se candidatar para uma vaga de emprego no Hospital da Criança. O homem, 38 anos, é acusado de estuprar, pelo menos, nove crianças no Distrito Federal.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Guilherme Sousa Melo, o suspeito já era investigado quando foi apurada a candidatura dele para o serviço. “Ele estava atuando no Senado, mas se habilitou a vaga e tinha passado por um processo seletivo no Hospital da Criança”, explica.

O investigador destaca que foi por meio desse processo seletivo que foi possível deter o acusado. “Após descobrirmos sobre a habilitação, decidimos armar uma emboscada para ele no local. Assim, quando ele chegou, pudemos realizar a prisão dele, sem a possibilidade de fuga”, acrescenta Guilherme Melo.

Conforme levantamento realizado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará), o brigadista abusou sexualmente de meninas de 5 a 12 anos. Para cometer os crimes, ele ficava perto de barbearias ou igrejas para abordar as crianças quando elas iam cortar o cabelo ou visitar o templo religioso.

O homem, que reside na Cidade Estrutural, comete os crimes desde 2009. Aponta-se que ele chegou a agir na região onde morava, no Guará, Sudoeste e no município goiano de Mambaí.