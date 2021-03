Acidente com ônibus impede trânsito em duas pistas do Eixo W Norte

CB Correio Braziliense

O ônibus derrubou um poste na altura da 103 Norte, em uma das pistas do Eixo W - (crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um acidente no Eixo Norte, na altura da 103 do Eixo W, inviabilizou o trânsito em duas vias, na tarde deste sábado (6/3). O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e não conseguiu impedir a colisão com poste de iluminação pública e uma palmeira.



Socorrido por integrantes do Corpo de Bombeiros, o condutor apresentava apenas escoriações, estando consciente e orientado. Ele foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros e preferiu buscar assistência médica por conta própria.

O veículo permaneceu no local, impedindo o sentido de trânsito de uma das vias; a do lado oposto ficou interditada devido à queda do poste. Parado, o ônibus aguarda perícia e a retirada será de responsabilidade da empresa contratada por seguro.