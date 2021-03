Ocupação de leitos chega a 99,23%

CP Corr» PEDRO MARRA. » RICARDO DAEHNeio Braziliense

O recrudescimento da covid-19 no Distrito Federal passou, novamente, por um momento preocupante, ontem. Às 10h, o portal InfoSaúde-DF, vinculado à pasta do setor (SES-DF), registrava ocupação de 99,23% dos leitos para adultos em unidades de terapia intensiva (UTIs) separados para pacientes com covid-19. Dos 257 em operação, apenas dois tinham vagas. Após uma atualização às 12h10, porém, a taxa havia caído para 93,05%.

Na rede particular, a ocupação desses tipos de leitos era de 93,22% às 19h10, horário da atualização mais recente até o fechamento desta edição. Das 236 vagas abertas para adultos, 220 estavam ocupadas. A alta nos indicadores ocorreu no mesmo dia em que a Secretaria de Saúde confirmou mais 1.692 casos de contaminação pelo novo coronavírus e 17 mortes no DF — das quais seis ocorreram ontem. No acumulado, segundo o mais recente boletim divulgado pela pasta, o total de casos da covid-19 subiu para 305.377, e o de vítimas chegou a 4.950.

Tanto a média móvel de mortes quanto a do número de casos registraram, mais uma vez, as maiores altas de todo o ano. Em relação aos óbitos, ficou em 17, um aumento de 77,6% na comparação com duas semanas atrás; a dos casos fechou em 1.395 — 108,8% maior que o verificado há 14 dias. Ceilândia (12,4%), Plano Piloto (10,8%) e Taguatinga (9,1%) lideram a lista das cidades com maior número de infectados. Entre as vítimas, 842 eram da Ceilândia, 496 de Taguatinga, 371 de Samambaia e 352 do Plano Piloto, as quatro regiões com mais mortes.

A reportagem tentou contato com a SES-DF, para saber sobre a situação dos leitos de UTI, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. Na semana passada, porém, o governador Ibaneis Rocha (MDB) antecipou ao Correio que abriria 130 novas vagas até hoje. Para amanhã, está previsto um edital de licitação para abertura de três hospitais de campanha, com 100 leitos intensivos cada, em Ceilândia, no Gama e no Ginásio Nilson Nelson.

Vacinação

Excepcionalmente ontem, a Secretaria de Saúde vacinou pessoas do grupo prioritário que não haviam agendado. A imunização ocorreu nos postos drive-thru, das 9h às 15h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade; no Shopping Iguatemi, no Lago Norte; e na Faculdade Unieuro, em Águas Claras. Das pessoas atendidas, 656 tomaram a primeira dose, e 77, a segunda. Por enquanto, apenas pessoas vacinadas com a CoronaVac têm recebido o reforço.

No estacionamento 13 do Parque da Cidade, o engenheiro civil Francisco Xavier, 75, chegou às 12h32 e foi vacinado por volta das 13h15. Ele veio do Sudoeste para receber a primeira dose da vacina, mas se disse reticente quanto à imunização devido ao aumento de casos no DF. “Acho importante chegar para vacinar, porque é uma esperança. Não sei se vai resolver, porque tem pessoas que eu conheço que receberam a primeira dose, adoeceram e estão acamados. Por conta disso, minha roupa é toda lavada quando eu chego em casa. Não entro no apartamento com o meu sapato, sempre tiro do lado de fora. Eu tenho família no Rio de Janeiro e tem mais de um ano que eu não vou lá. Ano passado eu não vi a minha família. As pessoas deveriam colaborar muito mais, porque é pelo país. Morrem mais de 1 mil pessoas por dia, voltamos ao pico da pandemia”, disse Francisco.

Na opinião dele, os jovens podiam ajudar ficando em casa, e não indo para encontros particulares, causando aglomerações em festas clandestinas pelo Distrito Federal. “Ficar em casa é um jeito de vencer o vírus, mas o povo brasileiro não está preparado para isso, somos o país do futebol, que gosta de contato, de encontros, ir à praia, sair para se divertir. Então, é um choque muito forte. Em um apartamento vizinho ao meu, na última noite, teve uma festa que durou até as 3h com cerca de 11 pessoas em espaço com 70m². Mas é preciso cuidar da nossa saúde”, afirmou o morador do Sudoeste.

O objetivo da vacinação deste sábado, segundo a SES-DF, foi contemplar pessoas que não puderam comparecer aos locais de vacinação durante a semana e aumentar as opções de datas, para evitar filas e aglomerações. Na quinta-feira, o público-alvo da imunização contra a covid-19 na capital federal foi estendido para pessoas com 75 anos, após a chegada de mais 26,2 mil doses da CoronaVac. Ao todo, 155.481 receberam a primeira dose e, 57.947, as duas. O atendimento pode ser programado pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque Saúde 160, opção 6. Atualmente, o grupo prioritário do DF é composto por idosos de 75 anos ou mais; profissionais da saúde; pacientes em home care ou cadastrados no Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad); indígenas aldeados; e pessoas em instituições de longa permanência.